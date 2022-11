Midterm, Dem vincono in Nevada e controllano Senato, Biden: “Ora più forti ad incontro con Xi Jinping” I democratici portano a casa anche il seggio del Nevada e mantengono così il controllo del Senato dopo le elezioni di Midterm. Biden: “Ora più forte all’incontro con Xi Jinping”.

A cura di Gabriella Mazzeo

I Democratici mantengono il controllo del Senato americano grazie alla vittoria di Catherine Cortez Masto in Nevada. Cinque giorni dopo le elezioni di Midterm negli Stati Uniti e con gli spogli ancora in corso, è chiaro che non solo non vi è stata alla Camera "l'onda rossa" a favore dei repubblicani che avrebbe dovuto punire il partito del presidente Biden, ma anche che al Senato tutti i candidati democratici sono riusciti a conservare finora i propri seggi, rovesciando perfino il risultato in Pennsylvania. "Questa è una vittoria e una rivincita per il partito – ha affermato Chuck Schumer, che manterrà la leadership democratica in Senato -. Gli elettori hanno respinto i repubblicani".

Dall'altra parte, il partito dell'ex presidente Donald Trump manda giù l'ennesima delusione di queste elezioni per i risultati raggiunti in Nevada, dove i democratici hanno vinto anche la corsa a segretario di Stato con Cisco Aguilar. Viste le ultime notizie dai seggi, non bisognerà più aspettare il ballottaggio del 6 dicembre in Georgia: anche se l'ultimo seggio fosse assegnato ai repubblicani, i democratici manterrebbero comunque il controllo del Senato con la vicepresidente Kamala Harris in grado di esprimere un voto decisivo.

"È morto, è tempo di seppellirlo e costruire qualcosa di nuovo" ha scritto su Twitter il senatore conservatore Josh Hawley riferendosi al partito repubblicano e all'esito del voto in Nevada. La fazione politica appare sempre più spaccata ma in maniera quasi unanime attribuisce il fallimento elettorale all'ex presidente Donald Trump e al suo appoggio a figure che "non hanno ispirato fiducia agli elettori". Il tycoon però respinge da giorni le accuse.

A casa dei democratici invece si festeggia: il controllo del Senato è un'importante vittoria per il presidente Biden. "Sono incredibilmente contento dell'affluenza alle urne" ha detto, sottolineando come la partecipazione al voto sia un riflesso della "qualità dei candidati". "Mi sento bene e non vedo l'ora che arrivino i prossimi due anni", ha aggiunto.

Ora il leader statunitense guarda ai prossimi impegni internazionali e si avvia a incontrare il presidente cinese Xi Jinping. "Più forte politicamente", ha assicurato commentando i risultati elettorali.