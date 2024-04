“Mi ha seguito facendo gesti osceni”: il racconto dell’influencer spagnola molestata in un parco Ángela Cánovas, influencer spagnola appassionata di fitness e running, ha raccontato ai suoi follower di essere stata molestata in un parco mentre correva: “Io ero terrorizzata, continuava a fissarmi, io ho continuato a correre e ho chiamato mio fratello in videochiamata. Ero molto nervosa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

"Sono le 11 del mattino, sto correndo lungo il fiume, passa questo ragazzo sul monopattino, si ferma a guardarmi e fa questo gesto. Io ovviamente rispondo così. Era dietro di me, io corro e lui continua e io gli mostro il dito medio. Lui prosegue".

Comincia così il racconto via social di Ángela Cánovas, influencer spagnola appassionata di fitness e running, che ai suoi follower ha riferito di essere stata vittima di molestie lo scorso 15 aprile. La ragazza stava correndo in un parco quando è stata raggiunta da un uomo che l'ha seguita.

"Io continuo a correre al mio ritmo e quando faccio una curva si era nascosto lì. Aveva nascosto il monopattino e mi stava aspettando. Io ero terrorizzata, continuava a fissarmi, io ho continuato a correre e ho chiamato mio fratello in videochiamata. Ero molto nervosa. Lui ha continuato a seguirmi per un po', facendo gesti osceni. Ma che bisogno c'era? Ho 30 anni e ora mi trema la mano. Sono le 11 del mattino, ero uscita tranquillamente e ora mi succede questo", ha aggiunto Ángela.

Insieme al video, Cánovas ha pubblicato anche un messaggio in cui chiede "per quanto tempo. So di non essere l'unica a cui è successo, ma sul serio, uscire per fare sport e dover vivere questa esperienza", ha insistito la giovane, che ricorda che "da quando ho iniziato a uscire con i miei amici a 16 anni, era tutto un non venire da sola, fatti accompagnare da qualcuno, fammi sapere quando arrivi, non uscire a quest'ora".

"Viviamo in costante allerta per alcune persone maleducate", si è lamentata. "Qualcuno conosce la soluzione? Non uscire? Non uscire da sole? Quanto sono arrabbiata", ha concluso l'influencer.