“Mi fa male la testa”, poi perde i sensi: Gaia muore improvvisamente a 25 anni, indagini in corso Indagini in corso sulla morte improvvisa di una ragazza di soli 25 anni nel Regno Unito. Gaia Young, giovane sorella dello scrittore e commentatore Toby Young e figlia di Lord Michael Young, è deceduta improvvisamente alla fine di luglio dopo aver lamentato mal di testa. Trasferita in ospedale, dopo qualche ora ne è stata dichiarata la morte cerebrale: “È successo troppo in fretta”.

A cura di Ida Artiaco

Ha manifestato un forte mal di testa dopo aver trascorso la giornata in bici, poi è morta improvvisamente a soli 25 anni. Tragedia nel Regno Unito, che ha detto addio a Gaia Young, giovane sorella dello scrittore e commentatore Toby Young e figlia di Lord Michael Young, scomparso quando lei di anni ne aveva solo 5. Non aveva condizioni di salute pregresse né risultava positiva al Covid-19 al suo arrivo al pronto soccorso, come riferisce il Daily Mail. Il suo decesso è stato definito dalle autorità locali inspiegabile, anche perché un primo esame autoptico sul cadavere si è rivelato "inconcludente". Tutto è cominciato lo scorso 20 luglio, quando la ragazza ha cominciato a non stare bene durante la cena. Si è alzata ed è andata a stendersi sul divano in salotto prima di perdere i sensi. Dopo che le sue condizioni sono peggiorate, è stata trasferita all'University College London Hospital e poche ore dopo è stata dichiarata cerebralmente morta. È stata anche trasferita nel reparto di terapia intensiva e attaccata al ventilatore per respirare, ma non ha mai più ripreso conoscenza.

Tanti i messaggi lasciati per lei sui social. "Chiunque abbia avuto il piacere di conoscere Gaia, ricorderà la sua gentilezza, intelligenza, creatività, natura dallo spirito libero e il suo coraggio nell'essere sempre se stessa", ha scritto un utente; "La causa della morte è ancora sconosciuta, ma è stato un grande shock per tutti noi, visto quanto fosse giovane, sana e piena di vita", è stato il commento di un altro. L'ospedale ha ora avviato un'indagine sulla morte di Gaia, laureata in storia all'Università di Bristol, dopo che un'autopsia iniziale è risultata inconcludente. "È stata avviata un'indagine sulle cure che ha ricevuto e spero di ottenere le risposte – ha rincarato la dose la mamma della giovane Dorit Young parlando alla stampa locale nei giorni scorsi quando è stata diffusa per la prima volta la notizia di quanto accaduto -. È successo tutto troppo in fretta".