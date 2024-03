Mentre guida il bus vede bimbo scomparso che corre scalzo in strada, autista accosta e lo salva Un autista di autobus della contea di Milwaukee, in Usa, è stato protagonista del salvataggio di un bimbo che correva scalzo e disorientato su una delle strade più trafficate di Milwaukee. La scena si è presentata davanti ai suoi occhi durante un normale turno di lavoro alla guida del mezzo pubblico: ha fermato il bus e lo ha messo in salvo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

"Vedere quel bimbo in mezzo a quella strada, sapendo quanto sia trafficata e pericolosa, mi ha fatto venire un brivido lungo la schiena e mi ha spaventato" così l'autista di autobus Keyon Finkley ha raccontato la terribile scena che si è presentata davanti ai suoi occhi durante un normale turno di lavoro alla guida del mezzo pubblico a Milwaukee, nello stato del Wisconsin, in Usa. L'uomo ha scorto un bimbo piccolo che camminava e correva disorientato nel bel mezzo della strada, tra le auto, scalzo e in mutande, coperto solo con un maglietta di una pigiama. L'autista ha fermato subito il bus per metterlo in salvo.

La scena immortalata nei video dello stesso mezzo, è avvenuta nelle scorse settimane, in un freddo pomeriggio di sabato di fine febbraio. Per l'autista, operatore di autobus della contea di Milwaukee, si preannunciava come una giornata normale quando all'altezza di Capitol Drive, una delle strade più trafficate di Milwaukee, ha visto davanti al bus qualcosa che non aveva mai visto prima nei suoi quattro anni al volante.

Un bimbo scalzo si aggirava incerto nel bel mezzo della carreggiata andando continuamente tra marciapiede e auto. L'autista ha subito accostato e chiamato il piccolo, rincorrendolo e infine portandolo al sicuro sull'autobus prima di chiamare la polizia. In attesa dell'arrivo degli agenti, l'uomo ha accudito il piccolo come meglio potevam facendolo sedere sul suo sediolino.

L'uomo, padre di quattro figli, ha detto ai media locali di essere passato a una modalità che conosce meglio, quella di padre. "Non ci ho pensato due volte a passare alla modalità papà e a proteggere quel bambino come se fosse mio figlio, e assicurarmi che stesse bene. Tutto il resto, non mi interessava" ha detto Finkley, aggiungendo: "Anche adesso, mentre parlo della storia, mi emoziono un po', perché è una situazione spaventosa che avrebbe potuto trasformarsi in qualcosa di brutto", ha detto Finkley.

"Per me, era necessario solo assicurarmi che fosse al sicuro; questo era tutto ciò di cui ero preoccupato quel giorno, era tutto ciò a cui pensavo", ha detto Finkley. Il piccolo è stato riconsegnato alla sua famiglia poco dopo che Finkley lo ha trovato. Secondo Milwaukee County Transit System, il piccolo è il quattordicesimo bambino scomparso che un autista di autobus MCTS ha trovato negli ultimi anni.