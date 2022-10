Melissa, la bambina rapita 51 anni fa e mai ritrovata: un avvistamento riaccende le speranze Quello di Melissa Highsmith è il caso di rapimento irrisolto più “antico” del Texas: la bimba venne rapita nell’agosto del 1971 dalla babysitter e non venne più ritrovata. Lo scorso settembre, la segnalazione di un informatore, ha riacceso le speranze della famiglia.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Fonte: National Center for Missing & Exploited Children

Era stata rapita nel lontano 1971 dalla babysitter e non è stata mai più ritrovata. Per oltre 50 anni, i suoi familiari non hanno mai smesso di cercarla, aprendo anche un gruppo su . Quando venne portata via dalla sua casa di Forth Worth, in Texas, Melissa Highsmith aveva un anno e dieci mesi. Oggi ne starebbe per compiere 53.

Lo scorso 9 settembre la segnalazione di un informatore al "Centro nazionale per i bambini scomparsi e sfruttati" (Ncmec) ha riacceso improvvisamente le speranze della famiglia Highsmith di riabbracciare la loro figlia.

L'uomo ha riferito al Ncmec di aver notato un volto compatibile alla foto di Melissa pubblicata sul sito dell'organizzazione: questa ritrae Melissa "invecchiata" di una cinquantina d'anni tramite un software. L'avvistamento è avvenuto a Daniel Island, un'isoletta della città di Charleston, nella Carolina del Sud.

Non appena hanno appreso la notizia, il fratello minore Jeff e il padre di Melissa non se lo sono fatti ripetere due volte: hanno viaggiato in aereo per oltre 1770 chilometri, in modo da raggiungere Charleston quanto prima possibile. Giunti nel luogo dell'avvistamento, i due hanno iniziato a spargere volantini ovunque nel tentativo di rintracciare la donna.

"La notizia dell'avvistamento è finita sui notiziari in tv. Speriamo che Melissa li veda. Quando ne abbiamo parlato al telefono, io e mio padre, lui ha iniziato a piangere. Era davvero emozionato", ha raccontato Jeff Highsmith alla Inside Edition Digital lo scorso 15 settembre.

Tre anni fa, nel 2019, il fratello della donna rapita aveva anche aperto un gruppo su Facebook, in modo da rendersi raggiungibile da eventuali avvistatori della sorella:

Mi chiamo Jeff Highsmith. Ho creato questo gruppo per mia sorella, Melissa Highsmith. Melissa è stata rapita nel 1971 quando aveva 22 mesi. Quello di mia sorella, a distanza di 51 anni, è il caso di rapimento irrisolto più antico del Texas. A novembre lei compirà 53 anni.

I genitori di Melissa Highsmith oggi hanno rispettivamente 72 e 73 anni. Prima di morire vogliono ritrovare la loro bambina. Stando a quanto raccontato dal fratello, sua madre Alta non si è mai data pace per la sua scomparsa, sentendosi in qualche modo responsabile dell'accaduto: era stata lei ad affidare la figlia alla (finta) babysitter che l'aveva prelevata da casa sua, per poi svanire con lei nel nulla. Inutili le ricerche della polizia. "Ha convissuto per oltre 50 anni con questo trauma", ha detto sempre il familiare.