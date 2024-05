Mega incendio distrugge centro commerciale, enorme nube di fumo nero nel cielo in Polonia Il maxi rogo ha richiesto diverse ore per essere domato e il centro commerciale alla fine è stato completamente distrutto. Ai residenti di Varsavia è stato chiesto di tenere le finestre chiuse: aria irrespirabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un maxi incendio ha distrutto un grosso centro commerciale oggi a Varsavia, in Polonia, generando una enorme colonna di fumo nero e acre che si è innalzata nei cieli, visibile la chilometri di distanza. L'allarme è scattato nelle prime ore di oggi, domenica 12 maggio quando un segnale anticendio automatico ha fatto accorrere sul posto i primi vigili del fuoco. Sul luogo sono confluiti decine di mezzi e quasi duecento uomini ma, nonostante gli sforzi, il centro commerciale è andato completamente distrutto.

L'incendio è divampato quando la struttura era chiusa e quindi fortunatamente non si registrano morti o feriti, come confermano i servizi di emergenza polacchi. Il maxi rogo però ha richiesto diverse ore per essere domato e solo a mattinata inoltrata i pompieri hanno dato il cessato allarme anche se molte delle strutture interne risultano ancora irraggiungibili a causa dell'elevata temperatura raggiunta.

L'incendio del complesso commerciale di Varsavia Marywilska 44 ha innescato anche una enorme nube di fumo che ha fatto scattare l'allarme in tutta la zona per l'aria irrespirabile. Ai residenti di Varsavia è stato chiesto di tenere le finestre chiuse mentre i tecnici del Gruppo di Soccorso Chimico ed Ecologico esaminano la qualità dell'aria. "Non avvicinatevi al luogo dell'incendio. Se potete, restate in casa e chiudete le finestre", è l'appello lanciato questa mattina.

Secondo i vigili del fuoco polacchi, oltre l'80% della struttura è stata subito avvolta dalle fiamme e il rogo ha richiesto l'intervento di oltre 180 pompieri che sono intervenuti con oltre 50 mezzi e persino un robot antincendio. Secondo le autorità locali, i primi vigili del fuoco sono arrivati ​​​​​​sul posto 11 minuti dopo aver ricevuto la segnalazione del disastro. A quel punto però l'incendio aveva già coperto due terzi della superficie del centro commerciale che alla fine è stato completamente distrutto.

"Una diffusione così rapida dell'incendio è una situazione insolita. L'incendio si è propagato rapidamente forse a causa dei materiali infiammabili accumulati all'interno, soprattutto tessili. Non sappiamo ancora cosa abbia causato l'incendio. Gli esperti lo determineranno. Forse il sistema che tagliava le singole zone della sala, che avrebbe dovuto impedire la propagazione dell'incendio, non ha funzionato", ha spiegato all'agenzia polacca "Pap" il portavoce dei vigili del fuoco.