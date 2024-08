video suggerito

Medio Oriente, Ita Airways cancella voli per Tel Aviv. Usa: "Pensiamo che Iran attaccherà Israele" Il presidente Biden, preoccupato per la possibile escalation della crisi in Medio Oriente, sente il premier Netanyahu: "Impegno per la sicurezza di Israele contro tutte le minacce dall'Iran". Ita Airways intanto cancella i voli per Israele fino al 6 agosto compreso.

A cura di Biagio Chiariello

La tensione è sempre altissima in Medio Oriente dopo la morte del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ucciso la notte tra martedì e mercoledì da un raid israeliano a Teheran.

L'amministrazione Biden si dice infatti convinta della rappresaglia dell'Iran contro Israele nei prossimi giorni, come già evidenziato dalla Guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, e si sta preparando a contrastarlo: lo hanno affermato tre funzionari USA ad Axios, prevedendo lo stesso schema dell'attacco del 13 aprile ma probabilmente anche di portata più ampia, con l'eventuale coordinazione di Yemen, Siria e Iraq, oltre che di Hezbollah libanese.

Crisi Medio Oriente, telefonata Biden-Netanyahu

Il presidente Joe Biden ieri si è detto preoccupato per la possibile escalation della crisi in Medio Oriente e ha esortato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a raggiungere in breve tempo un accordo di cessate il fuoco a Gaza. Nella sua telefonata col numero uno di Tel Aviv "ha sottolineato l'importanza degli sforzi in corso per ridurre le tensioni più ampie nella regione" compresi "i nuovi dispiegamenti militari difensivi degli Stati Uniti". Lo riferisce la Casa Bianca

Durante la telefonata, a cui si è unita anche la vicepresidente Kamala Harris, Washington ha riaffermato "il suo impegno per la sicurezza di Israele di fronte a tutte le minacce dell'Iran, compresi i gruppi terroristici che lo rappresentano, Hamas, Hezbollah e gli Houthi", si legge nella dichiarazione.

Ita Airways cancella i voli per Israele

Intanto la compagnia aerea Ita Airways ha sospeso i voli da e per Tel Aviv fino al 6 agosto compreso. "In virtù delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente e al fine di preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi, Ita Airways ha deciso" la sospensione sulla rotta, si legge in un comunicato pubblicato sul sito web della compagnia aerea italiana.

Già la tedesca Lufthansa e la svizzera Swiss Air hanno comunicato che i voli per Israele sono cancellati fino all'8 agosto. Le due compagnie hanno inoltre prorogato fino al 12 agosto la cancellazione dei voli per la capitale libanese Beirut.