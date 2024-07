video suggerito

Uccisione leader Hamas: l'ayatollah Khamenei ha ordinato di colpire Israele Lo riporta il NYT L'uccisione del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, in un raid israeliano a Teheran fa salire la tensione alle stelle in Medio Oriente. La Guida suprema dell'Iran minaccia: "Il regime sionista criminale e terrorista ha preparato il terreno per una dura punizione".

A cura di Biagio Chiariello

La Guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha impartito l'ordine di colpire Israele all'uccisione a Teheran del leader di Hamas Ismail Haniyeh. Lo riporta il New York Times che cita tre funzionari iraniani al corrente dell'ordine dato nel corso della riunione di emergenza del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, che si è tenuta poche ore dopo l'annuncio della morte di Haniyeh.

Già in mattinata l'ayatollah aveva accusato "il regime sionista" minacciando "una dura punizione".

"Il regime sionista criminale e terrorista ha preparato il terreno per una dura punizione", ha detto la Guida Suprema in un messaggio di condoglianze. "Consideriamo la vendetta e la ricerca del sangue di Haniyeh, che è stato ucciso nel territorio dell'Iran, come un nostro dovere'.

Secondo le fonti citate dal Nyt, i comandanti militari iraniani starebbero valutando un attacco combinato di droni e missili su obiettivi militari nelle vicinanze di Tel Aviv e Haifa, ma hanno garantito che gli obiettivi civili non saranno colpiti.

C'è anche l'ipotesi di un attacco coordinato dall'Iran e da altri fronti, tra cui Yemen, Siria e Iraq, scrive sempre il giornale della Grande Mela.

Ad ogni modo Khamenei, che è anche il comandante in capo delle forze armate, ha incaricato i comandanti militari dei Guardiani della rivoluzione e dell'esercito di organizzarsi sia per un attacco che per una difesa, qualora la guerra dovesse ampliarsi e Israele o gli Stati Uniti colpire l'Iran.

E a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato il premier israeliano Benjamin Netanyahu che in una dichiarazione pubblica ha detto che Israele "esigerà un prezzo pesante da qualsiasi aggressione contro di noi su qualsiasi fronte". Poi, ha aggiunto che "davanti ci sono giorni impegnativi. È una guerra di sopravvivenza contro l'anello di missili di terrore intorno a noi. Dall'inizio della guerra siamo in lotta contro l'asse del male dell'Iran".

Intanto, vista la situazione di tensione Delta e United Airlines hanno annunciato che cancelleranno i voli per Israele. I voli Delta sono stati cancellati fino a domani, mentre United ha annunciato che fermerà i voli almeno fino al 6 agosto.