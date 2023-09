Medaglia negata a una giovane atleta nera: “Gesto razzista”, scoppia la polemica Dopo una gara di ginnastica artistica in Irlanda a una giovane atleta non è stata consegnata la medaglia. Questo sarebbe accaduto perché la piccola è nera, sostiene la sua famiglia. In un video che sta facendo il giro del web si vede la donna incaricata della premiazione saltare la bambina e consegnare a tutte le altre il riconoscimento.

A cura di Eleonora Panseri

Avrebbero negato la medaglia a una giovane atleta perché nera durante una cerimonia di premiazione alla National Indoor Arena di Dublino, in Irlanda. La competizione era stata organizzata dalla Gymnastics Ireland, l'ente governativo che nel Paese si occupa di ginnastica, che a distanza di un anno ha inviato alla famiglia della piccola scuse scritte.

L'accaduto infatti risale al marzo 2022 ma il video è tornato virale sui social negli ultimi giorni, tanto da attirare anche l'attenzione della campionessa di ginnastica artistica statunitense nera, Simone Biles, che su Twitter ha raccontato di aver mandato un messaggio alla famiglia della piccola perché quanto accaduto le ha "spezzato il cuore".

"Voglio che tu sappia che ho visto come sei stata trattata. Ero assolutamente scioccata e vorrei farti sapere che meriti una medaglia come tutte le altre ragazze", ha detto Biles nel video. “So che ti sei impegnata duramente in questo sporto e sappi che faccio il tifo per te. Ti mando i migliori auguri e so che ci sono altre persone come me che ti supportano".

Nelle immagini riprese durante l'evento si vede la bambina, che vive nel Leinster, imbarazzata nel vedere la persona responsabile della premiazione appendere al collo le medaglie alle altre giovani atlete e passare oltre quando arriva a trovarsi di fronte alla ragazza protagonista del fatto.

La famiglia l'anno scorso aveva raccontato l'accaduto al Sunday Indipendente ma aveva chiesto all'epoca di non dare seguito alla storia. Oggi invece la madre della giovane ha deciso di parlare e si è detta molto arrabbiata, sostenendo che il gesto sia stato con un chiaro intento razzista.

Per rispondere alle accuse, la Gymnastics Ireland ha pubblicato lo scorso 22 settembre sul proprio sito un comunicato in cui spiega di aver chiarito la situazione con la famiglia in agosto. Ma la madre sostiene che non sia andata proprio così: la donna infatti crede che l'ente di promozione sportiva non sia riuscito a scusarsi pubblicamente come avrebbe dovuto e che stia coprendo la persona che ha compiuto materialmente il gesto. “Siamo spesso l'unica famiglia nera durante questi eventi e quanto successo è stato molto doloroso", ha aggiunto la mamma della piccola atleta.