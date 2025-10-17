Marito e moglie trovati morti in auto prima dell’anniversario: giallo in USA, non si esclude omicidio-suicidio

Rachel e Brandon Dumovich, 29 e 30 anni, originari del Wisconsin, sono stati trovati morti nella loro auto il 6 ottobre vicino Chicago. Il 12 ottobre sarebbe stato il loro primo anniversario di matrimonio. L’autopsia ha rivelato che sono morti entrambi con un colpo di pistola alla testa. Per gli agenti si potrebbe trattare di un omicidio-suicidio, ma non ci sono ancora certezze.

Ognuno con un colpo di pistola alla testa. Così sono morti Rachel e Brandon Dumovich, moglie e marito di 29 e 30 anni, originari del Wisconsin. I due sono stati trovati senza vita nella loro auto in un sobborgo di Chicago (Illinois) il 6 ottobre: qualche giorno dopo avrebbero festeggiato il loro primo anniversario di nozze.

A rinvenire i corpi è stato un agente di polizia di Harvard, che si è insospettito vedendo il veicolo fermo sulla Route 14, con le quattro frecce accese. Avvicinandosi, ha constatato che sia Rachel, che si trovava al posto del conducente, sia Brandon, in quello del passeggero, erano morti.

L'autopsia ha confermato che entrambi gli sposi avevano una ferita da colpo di pistola alla testa. Come dichiarato dal capo della polizia di Harvard, Tyson Bauman, l'ipotesi di un omicidio-suicidio non può essere esclusa. Infatti, nell'auto è stata trovata anche un'arma da fuoco. Ma non c'è ancora nessuna certezza da parte degli investigatori e le indagini sono in corso, senza alcun sospettato ufficiale.

Anche se si erano sposati recentemente, Rachel e Brandon si conoscevano da una vita. Andavano insieme alle scuole medie quando lei, a soli 12 anni, aveva provato ad attirare l'attenzione di lui rubandogli il profumo dall'armadietto e scappando via.

I due si erano tenuti in contatto per 15 anni, coltivando una lunga amicizia. Poi nel 2022 sono diventati una coppia e solo un anno dopo è arrivata la proposta di matrimonio. Così, il 12 ottobre 2024 Rachel e Brandon si sono sposati. Avrebbero festeggiato il loro primo anniversario meno di una settimana dopo la tragedia.

Nel giorno della loro morte, Rachel ha pubblicato su Facebook un post in cui ha ricordato la luna di miele con il marito: "Inseguendo tramonti. Vorrei che fossimo di nuovo in Grecia".