Marea li sorprende sugli scogli, bimba di 7 anni scompare in vacanza in Marocco: “Aiutateci a trovarla”

"Chiediamo aiuto, nessuno ci ha dato una mano e abbiamo dovuto affittare un elicottero per ritrovare nostra figlia di sette anni", è lo straziante appello lanciato di una coppia di genitori britannici che ha visto la propria bambina trascinata via in mare mentre erano in vacanza in Marocco, vicino alla costa di Casablanca. L'incidente è avvenuto nella serata di mercoledì 28 gennaio mentre la famiglia era seduta tranquillamente sugli scogli.

Erano da pochi giorni in Marocco e si stavano godendo il tramonto ieri sera senza sapere che di lì a poco sarebbero stati tutti trascinati in mare dalla marea e da un'onda improvvisa. In un attimo hanno perso di vista la piccola che è sparita davanti ai loro occhi senza che potessero fare nulla.

"Non c'era nessun avvertimento, eravamo solo sulle rocce, rocce sparse alte circa mezzo metro ma la marea ha spazzato via tutti all'improvviso. Mia figlia era sulla roccia dietro di me. Siamo stati trascinati a destra e lei è stata trascinata a sinistra. Da quel momento non l'ho più vista, è stata trascinata via così velocemente che non ho avuto il tempo di capire dove fosse" ha raccontato il genitore ai media britannici, accusando la polizia e le autorità locali in Marocco per la mancanza di supporto.

Un familiare ha affermato alla Bbc che la marea sembrava essere molto bassa quando sono arrivati ​​sulla spiaggia, ma è salita molto rapidamente e nel giro di circa 20 minuti li ha colti di sorpresa. I parenti raccontano che la coppia ha trascorso ore sulla spiaggia andando avanti e indietro e urlando il nome della bimba senza ricevere aiuto dalle autorità del posto. “Il sostegno che abbiamo ricevuto dalle autorità locali in Marocco può essere descritto solo come disumano" ha dichiarato.

I genitori, che si trovano ancora a Casablanca, si sarebbero rivolti anche un operatore privato che dispone di un elicottero per aiutarli nelle ricerche ma senza nessun esito. Del caso si è interessato anche un parlamentare di Blackburn dove la famiglia risiede, che ha dichiarato: "Sto sollevando urgentemente la questione con le autorità del Regno Unito, incluso il Ministero degli Esteri, per garantire che vengano adottate tutte le misure possibili per sostenere le ricerche e fornire alla famiglia tutta l'assistenza di cui ha bisogno in questo momento di profondo dolore".