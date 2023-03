Mamma aquila protegge le sue uova sfidando neve e gelo: le immagini fanno il giro del web Un nido sepolto dalla tempesta di neve, sotto c’è un”aquila calva’ che protegge la cosa più preziosa. Le belle immagini provenienti dal Minnesota, USA, sono state riprese dalle telecamere del Dipartimento di Stato delle risorse naturale.

A cura di Biagio Chiariello

Una mamma sa sempre cosa fare per proteggere i suoi figli. E le aquile non fanno eccezione. Come in Minnesota, negli Stati Uniti, dove un bellissimo esemplare di aquila di mare testabianca (chiamato anche aquila calva) è rimasta immobile a proteggere le uova che si trovavano nel suo nido durante le abbondanti nevicate.

Le immagini sono state riprese dalle telecamere del Dipartimento di Stato delle risorse naturale e sono diventate virali: "Al mattino, l'aquila si era scrollata di dosso la neve e ha fatto rotolare le uova per assicurarsi che fossero abbastanza calde", ha detto Lori Naumann, portavoce del Nongame Wildlife Program nel Dipartimento delle risorse naturali del Minnesota.

A catturarle è stata la EagleCam del dipartimento, che funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e aiuta i funzionari della fauna selvatica a tenere d'occhio l'aquila e il suo compagno mentre attendono i loro nuovi arrivi nell'area metropolitana di Twin City.

Dal 1782, l'aquila di mare testabianca è il simbolo degli Stati Uniti d'America e di alcuni corpi delle forze armate USA, come la 101ª Divisione aviotrasportata dell'esercito. Questa tipologia di rapace la troviamo prevalentemente in America settentrionale.

Gli esemplari adulti si presentano con un piumaggio marrone scuro con la testa e la coda bianche. L'unica differenza tra gli esemplari maschi e le femmine sono le dimensioni: le femmine sono più grandi dei maschi per il 25%. Il becco e le zampe sono di colore giallo acceso. Questo esemplare di rapace ha una lunghezza che va dai 70 ai 100 cm e può pesare dai 3 ai 6 kg. La sua apertura alare è compresa tra i 1,8 e i 2,3 metri.

E grazie alle loro impermeabili penne e le loro piume sottostanti, le aquile calve sanno perfettamente gestire i climi più freddi, come ha dimostrato questa mamma.