Mamma 32enne uccide le 3 figlie a colpi di pistola poi chiama la polizia: "Ora tocca a me". Dramma negli USA Dramma negli Stati Uniti dove una donna di 32 anni Tranyelle Harshma ha colpito con un'arma da fuoco le sue 4 figlie, uccidendone 3, poi si è suicidata. Il marito: "Stava male".

A cura di Ida Artiaco

Ha colpito con una pistole le sue quattro figlie, uccidendone tre. Poi ha chiamato la polizia annunciando che si sarebbe suicidata e ha aperto il fuoco contro se stessa. Dramma a Byron, cittadina del Wyoming, Stati Uniti, dove Tranyelle Harshman, 32 anni, ha sparato alle bambine lo scorso lunedì e poi ha chiamato il 911 per indicare dove i soccorritori avrebbero trovato i corpi. All'arrivo degli agenti, solo qualche minuto più tardi, la scena che si sono trovati davanti è stata straziante: le quattro figlie erano a terra, mentre la mamma era nella sua camera da letto al piano superiore.

Come riferito in un comunicato stampa dell'ufficio dello sceriffo della contea di Big Horn, una delle bimbe (7 anni) è riuscita a salvarsi ma le sue condizioni sono critiche e lotta tra la vita e la morte in un ospedale di Salt Lake City. Le tre sorelline di 9, 3 e 2 anni sono invece state trovate morte. Tutte sono state colpite alla testa. La 32enne è stata ricoverata, ma è deceduta in ospedale per le ferite riportate. Il marito della 32enne, Cliff Harshman, papà delle bambine più piccole, ha dichiarato al Cowboy State Daily che la moglie era in cura per gravi problemi di salute mentale, tra cui disturbo da stress post-traumatico e depressione post-partum.

Un'amica della donna, Briana Baker, ha confermato allo Scripps News Group che Harshman aveva problemi legati alla depressione post-partum: "Tutto può cambiare in un istante", ha detto, aggiungendo che "non si sa mai che battaglia anche le persone a noi vicine stanno combattendo. Tranyelle non era il mostro che questa tragedia la fa sembrare. I suoi cari non vogliono che venga ricordata per i suoi momenti più bui". Le indagini continuano.