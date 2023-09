Maltempo Grecia, dispersi sposi in viaggio di nozze: il loro bungalow spazzato via Si erano sposati da poco e avevano deciso di visitare Potistika, ma le piogge torrenziali li hanno travolti nell’alloggio dove si riparavano. Il primo ministro Mitsotakis prossimamente visiterà le zone colpite dall’alluvione.

Una luna di miele drammatica per una coppia di neosposi di Graz (Austria) in vacanza in Grecia. Doveva essere uno dei momenti più belli, ma il maltempo che si è abbattuto sul Paese nei giorni scorsi, li ha spazzati via insieme con la loro casa. Erano a Potistika, località balneare vicino al Monte Pelio, quando sono stati travolti dalla forte alluvione.

"La coppia aveva deciso di ripararsi nel bungalow che aveva scelto per trascorrere il proprio viaggio di nozze" ha raccontato Thanasis Samaras, proprietario di casa. Lui e gli altri ospiti si erano rifugiati in un terreno più alto e avevano consigliato alla coppia di fare lo stesso. "La situazione era molto grave, è stato difficile decidere cosa fare in un momento del genere" ha ammesso. Ma le piogge torrenziali che non hanno dato tregua al Paese per ore, li ha trascinati via facendo perdere ogni loro traccia.

Abitazioni sommerse da acqua e fango, a Volos in Grecia

Nelle zona centrale della Grecia, colpita dall'alluvione, le persone sono rimaste intrappolate sui tetti delle loro case, mentre l'acqua continuava ad allagare interi quartieri. La pianura di Karditsa, situata nella regione centrale greca è stata descritta come un lago: i villaggi intorno al comune di Palamas erano sommersi dall'acqua. In alcune regioni, è scesa più di 800 millimetri di pioggia negli ultimi giorni, più di quanto si registra generalmente in un anno.

Giorgos Sakellariou, sindaco di Palamas, ha lanciato un appello di aiuto alla tv greca Skai: "La situazione qui è tragica, le persone sono intrappolate nelle loro abitazioni. Rischiamo tutti di annegare". Intanto i Vigili del Fuoco greci hanno dichiarato di avere attiva una squadra nell'area e che, nonostante le difficoltà causate dal crollo dei ponti e dalle strade interrotte, si impegnerà nella ricerca degli sposi e di tutte le persone ancora disperse.

Strade allagate a Volos, in Grecia

Ma il maltempo ha messo a dura prova anche Atene e l'isola di Skiathos, dove migliaia di turisti in vacanza hanno temuto il peggio, bloccati per ore nelle proprie case e negli aeroporti, così come è successo nella città di Volos.

Qui, le persone sono rimaste senza acqua e corrente: l'amministrazione locale ha trasferito l'acqua delle piscine in uno degli ospedali della città, in modo tale da poter permettere ai pazienti di non interrompere i trattamenti di dialisi e chemioterapia.

Anche il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha cancellato un importante impegno di governo, programmato per il fine settimana. Mentre sta cercando di pianificare una visita in tutte le aree colpite dalle alluvioni. "Il nostro Paese sta affrontando per il terzo giorno consecutivo, un fenomeno del tutto nuovo, che non abbiamo mai visto in passato", ha dichiarato.