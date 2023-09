“L’acqua entrava sia dalla porta che dalle finestre”: italiana racconta i danni del maltempo in Grecia Alcune zone della Grecia sono state distrutte dal forte maltempo che ha ucciso due persone. La testimonianza di una ragazza romana in vacanza: “Ero terrorizzata. Voli bloccati e caos sull’isola”. Vittime anche in Turchia e Bulgaria.

"Questa vacanza mi ha regalato solo paura e ansia. Starò bene solo quando tornerò a casa". A parlare è Chiara Bononi, cittadina italiana, in vacanza sull'isola greca di Skiathos, che ha subito gravi danni a causa del maltempo.

"All'inizio non mi ero preoccupata, poi la sera, la pioggia è aumentata sempre di più. Una quantità di acqua infinita che entrava sia dalla porta che dalla finestra" ha raccontato a Fanpage.it.

Quella che doveva essere una piacevole vacanza estiva, per Chiara, è diventato un vero e proprio incubo. Era arrivata sabato sull'isola greca, prima che il ciclone Daniel spazzasse via ogni cosa. "Il temporale è iniziato nella notte tra lunedì e martedì, più passavano le ore e più la quantità di pioggia che cadeva, aumentava. La mattina seguente mi sono svegliata e mi sono accorta di non avere né acqua né corrente. Avevo pochissima batteria sul cellulare, il necessario per contattare l'agenzia con la quale ho prenotato il viaggio e cambiare alloggio".

Da Facebook, un negozio allagato dall’alluvione nel centro di Skiathos

Il racconto continua: "Ero terrorizzata, ho preso l'auto e mi sono avviata per raggiungere la parte alta dell'isola. Ammetto di essere stata un po' imprudente, ma l'ho fatto perché ero presa dal panico e non vedevo l'ora di lasciare il mio vecchio appartamento ormai sommerso da acqua e fango".

"Ora – confida Chiara – mi sento al sicuro, nella nuova sistemazione ho acqua e corrente e la situazione pian piano sta migliorando, ma in strada c'è ancora caos. Credo che il peggio sia passato".

A Skiathos e in tutto il Paese, l'emergenza non è ancora finita. L'alluvione abbattutasi sulla regione centrale della Grecia ha ucciso due persone: A Volos, un allevatore è rimasto schiacciato da un muro mentre una donna è stata ritrovata nella zona di Paltsi, travolta da un torrente in piena.

Strade inondate da acqua e fango a Skiathos

Ma non sono le uniche vittime registrate nelle ultime ore: tra Grecia, Turchia e Bulgaria, sarebbero almeno 14, per il momento, il bilancio dei morti. Intanto stanno proseguono le ricerche dei dispersi su tutti i territori.