Maltempo fa strage in Brasile, almeno 19 morti per le piogge torrenziali nello Stato di San Paolo Lo stato di San Paolo però è solo l’ultimo stato brasiliano interessato dall’ondata di maltempo che ormai da dicembre sta imperversano nel Paese con morti e danni ingenti.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo ha fatto strage nello Stato brasiliano di San Paolo dove si contano almeno 19 morti causati dalle piogge torrenziali che hanno colpito l'area, tra cui almeno sette minorenni. Un bilancio di vittime drammatico che purtroppo potrebbe peggiorare ancora mentre i soccorsi vanno avanti facendosi largo tra macerie, allagamenti e una distruzione immane. Secondo la protezione civile locale, almeno cinque persone mancano all'appello e sono considerate disperse e si registrano anche diversi feriti. Le piogge e le conseguenti inondazioni inoltre hanno spinto circa 500 famiglie ad abbandonare la zona che si sono ritrovate ora senza una casa e un riparo. Purtroppo l'emergenza maltempo in Brasile, che va avanti da settimane, ancora non è finita. La protezione civile ha confermato che il livello di allerta è ancora massimo in gran parte dello Stato per forti piogge e venti con il rischio, nelle aree più esposte, di smottamenti ed inondazioni.

Il governatore dello Stato più popoloso del Paese con oltre 46 milioni di abitanti, Joao Doria, intanto ha annunciato lo stanziamento di 15 milioni di reais (l'equivalente di 2,5 milioni di euro) "per risorse che i municipi possano destinare all'accoglienza delle persone colpite". Lo stato di San Paolo però è solo l'ultimo stato brasiliano interessato dall'ondata di maltempo che ormai da dicembre sta imperversano nel Paese. Con l'avvio della stagione delle piogge, il Brasile ha infatti dovuto fronteggiare diverse emergenze legate a piogge abbondanti e inondazioni. Tra queste si conta l'alluvione che ha colpito lo stato di Bahia tra il 23 e il 26 dicembre, con almeno 24 morti, e più recentemente il maltempo che ha colpito lo stato di Minas Gerais, che conta altri 19 morti.

Secondo le autorità locali, negli stati interessati dall'inizio dell'anno si sono avute precipitazioni da record con metà della pioggia registrata durante tutto il mese caduta invece in pochi giorni. Inondazioni straripamenti di fiumi e frane hanno devastato sia villaggi indigeni che cittadine, costringendo le comunità ad abbandonare le proprie case per cercare riparo al di là lontano dalla propria terra.