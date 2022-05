Mali, rapita coppia di italiani insieme al loro bambino: prelevati da uomini armati Una coppia di italiani insieme al loro bambini e a un togolese è stata rapita in Mali secondo quanto riporta la stampa internazionale. La conferma della Farnesina.

A cura di Ida Artiaco

"Una coppia italiana, un togolese e il loro bambino, sono stati rapiti a Sinzina, nel distretto di Koutiala e nella regione di Sikasso, nel sud del Mali. Il gruppo appartiene ai Testimoni di Geova. La notizia è stata confermata dopo attente verifiche": è quanto ha riferito lo stringer da Bamako, Serge Daniel, dell'Africa Express. A confermare il rapimento, avvenuto giovedì sera, è il ministero degli Esteri italiano, che ha già attivato l'Unità di crisi. I quattro sarebbero stati portati via da uomini armati.

La famiglia Koulibaly-Langone, questo il loro nome, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe doppia nazionalità e sarebbe da tempo residente nel Paese africano. "Non abbiamo traccia di nostri fedeli in missione in quei luoghi. Forse potrebbe trattarsi di volontari", ha fatto sapere la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova. "Anche noi lo abbiamo appreso dalle fonti di informazione. Speriamo di avere notizie positive dai canali ufficiali", aggiungono dalla Congregazione.

Con i tre italiani che sarebbero stati rapiti arriva a quota 9 il numero degli occidentali rapiti nel Sahel centrale, regione dell'Africa che comprende Mali, Niger e Burkina Faso, dopo il sequestro, tra gli altri, di una suora americana di 83 anni il 5 aprile e il rapimento del giornalista francese Olivier Dubois nell'aprile 2021.