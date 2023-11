Madrid, attentato a Vidal-Quadras, ex leader di Vox: è grave, gli hanno sparato in faccia Alejo Vidal-Quadras Roca, 78 anni, è stato raggiunto da un colpo di pistola in pieno volto esploso da distanza ravvicinata mentre camminava nel centro di Madrid.

A cura di Davide Falcioni

Alejo Vidal-Quadras Roca, ex leader del Partito popolare in Catalogna e co-fondatore di Vox, è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco in volto mentre camminava nel centro di Madrid, nel quartiere di Salamanca. Stando a quanto reso noto da fonti della polizia spagnola, il politico è stato ferito intorno alle 13.30 in via Núñez de Balboa ed è stato trasferito in ospedale, ancora cosciente. Gli agenti sono accorsi sul posto e stanno indagando sulla vicenda: l'attentato all'ex presidente del PP catalano sarebbe comunque opera di un professionista intenzionato a portare a termine un'azione "programmata".

Il servizio di emergenza della capitale spagnola ha comunicato che il politico, 78 anni, è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasferito all'ospedale Gregorio Marañón. Fonti del pronto soccorso hanno riferito a El Pais che l'uomo presenta un'unica ferita nella zona mascellare e che le sue condizioni sarebbero gravi. Dalle prime indagini condotte dalla polizia è emerso che gli autori della sparatoria sono due individui che erano a bordo di una moto Yamaha nera. A sparare è stata una persona che trasportava un pacco, seduta dietro il motociclista.

"Condanniamo con fermezza l'attentato di Madrid. Chiedo agli inquirenti di trovare immediatamente il colpevole e speriamo che Aleix Vidal-Quadras recuperi presto", ha dichiarato il leader del Pp, Alberto Nunez Feijòo. Le informazioni al momento sono poche per potrei fare ipotesi e non ci sono nemmeno piste da seguire per una eventuale matrice dell'attentato.

Chi è Alejo Vidal-Quadras Roca

Alejo Vidal-Quadras Roca (Barcellona , ​​20 maggio 1945 ) è un fisico e politico spagnolo. È stato presidente del Partito Popolare catalano dal dicembre 1991 al settembre 1996 nonché vicepresidente del Parlamento europeo dal 1999 al 2014, anno in cui ha deciso di aderire a Vox, partito politico di estrema destra fondato pochi mesi prima da alcuni membri dissidenti del Partito Popolare. Vidal-Quadras Roca aveva lasciato il PP lamentando la mancanza di democrazia interna e in disaccordo con le politiche del governo di Mariano Rajoy .