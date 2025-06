video suggerito

Maddie McCann, trovati frammenti di ossa e vestiti durante le ricerche in Portogallo: "Saranno esaminati" Secondo i media inglesi e portoghesi alcuni frammenti di ossa e vestiti sono stati ritrovati a Lagos, in Portogallo, durante le ricerche effettuate la scorsa settimana e legate alla scomparsa di Maddie McCann: "I materiali saranno ora analizzati nel laboratorio della polizia per valutarne la potenziale rilevanza ai fini delle indagini".

A cura di Gabriella Mazzeo

Durante le ricerche dei resti di Maddie McCann in 21 campi a Lagos, in Portogallo, e nei dintorni dell'abitazione di Christian Brueckner, la polizia avrebbe trovato alcuni vestiti e delle ossa. Le indagini sono ancora in corso. La polizia aveva dato il via alle ricerche la scorsa settimana dopo aver ascoltato il racconto di un testimone nell'estremo tentativo di evitare la scarcerazione di Brueckner, principale sospettato per la scomparsa della bambina, scomparsa 18 anni fa, e attualmente in carcere per stupro.

Sotto la lente di ingrandimento sono finiti i campi nei pressi del resort di Lagos nella regione portoghese dell'Algarve, dove la bimba è scomparsa nel 2007 e i terreni vicini all'abitazione di Brueckner che all'epoca lavorava come tuttofare nel resort. Secondo quanto riportano i giornali inglese, dal Mirror al Daily Mail, dopo il ritrovamento di frammenti di ossa e vestiti i reperti sarebbero stati inviati al laboratorio per le analisi.

Come riportano i media portoghesi "gli inquirenti non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile correlazione tra i ritrovamenti e la scomparsa di Madeleine, ma questa è chiaramente la loro speranza", in attesa che ulteriori accertamenti diano le risposte alle numerose domande che da 18 anni si fanno la famiglia della piccola e le forze dell'ordine.

"Durante la perquisizione sono stati sequestrati diversi oggetti che saranno ulteriormente esaminati dalla polizia tedesca", ha riferito la Cnn Portogallo, mentre il quotidiano portoghese Correio da Manhã ha riferito che i materiali saranno ora analizzati attentamente nel laboratorio della polizia "per valutarne la potenziale rilevanza ai fini delle indagini".

Non esistono allo stato dei fatti prove concrete che leghino l'ex tuttofare al rapimento e al probabile omicidio della piccola, che all'epoca della sparizione aveva solo 3 anni. Questo potrebbe permettergli di lasciare il carcere definitivamente appena finito di scontare la sua pena.