Macron ha accettato le dimissioni di Attal: cosa succede ora e chi sarà il nuovo premier francese Emmanuel Macron ha accettato le dimissioni di Gabriel Attal. "Spetta alle forze repubblicane lavorare insieme per costruire un'unione intorno a progetti e azioni al servizio dei francesi e delle francesi", si legge in una nota dell'Eliseo.

A cura di Annalisa Girardi

Il presidente francese Emmanuel Macron ha accettato le dimissioni del primo ministro Gabriel Attal, dopo averle rifiutate all'indomani delle elezioni anticipate chiedendo più tempo per avere chiaro il quadro politico uscito dalle urne. In una nota l'Eliseo ha specificato che Attal si occuperà della gestione degli affari correnti, lanciando poi un appello alle forze politiche che stanno cercando di trovare l'accordo sulla formazione del nuovo governo. "Affinché questo periodo si concluda il più rapidamente possibile spetta alle forze repubblicane lavorare insieme per costruire un'unione intorno a progetti e azioni al servizio dei francesi e delle francesi'‘, si legge nel comunicato.