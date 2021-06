in foto: Jeff Bezos e Mackenzie Scott

Ha donato 2,74 miliardi di dollari in beneficenza a ben 286 organizzazioni, dalle nonprofit nel settore dell'arte a gruppi impegnati contro la discriminazione razziale. Lei è MacKenzie Scott, ex moglie di Jeff Bezos, proprietario di Amazon e ora moglie di Dan Jewett. Ed è proprio col marito che ha deciso di effettuare la donazione record a decine di associazioni impegnate in numerosi ambiti.

Il patrimonio di MacKenzie Scott ammonta a 60 miliardi di dollari

Considerata tra le donne più ricche del mondo, la ricchezza di MacKenzie Scott è cresciuta grazie all'aumento del valore delle azioni di Amazon, di cui detiene il 4%: secondo Forbes la sua fortuna ammonta a circa 60 miliardi di dollari. Per MacKenzie Scott non si tratta della prima donazione, ad oggi infatti ammonterebbe a oltre 8 miliardi la cifra donata finora in beneficenza. Due istituzioni di Chicago sono state le principali beneficiarie della somma milionaria, la più alta mai donata da una singola persona. Il Kennedy-King College, filiale del City Colleges of Chicago, ha ricevuto 5 milioni di dollari; l'università dell'Illinois, 40 milioni.

Il cambio ai vertici di Amazon

A proposito di Amazon, solo qualche mese fa Jeff Bezos, fondatore dell'azienda e da sempre alla sua guida, ha lasciato il ruolo di amministratore delegato, che sarà ora ricoperto da Andy Jassy. Bezos diventerà invece presidente esecutivo del colosso dell'e-commerce mondiale Amazon. Il cambio di vertice all'interno del gruppo non sarà però immediato ma avverrà durante il terzo trimestre di quest’anno come ha spiegato la stessa Amazon oggi in un comunicato. In una dichiarazione, Bezos, che lascia il timone della società dopo 27 anni, lo ha definito "un momento ottimale per questa transizione". "Nel ruolo di Exec Chair, intendo concentrare le mie energie e la mia attenzione sui nuovi prodotti e nuove iniziative. Andy è ben noto all’interno dell’azienda ed è in Amazon quasi dall'inizio. Sarà un leader eccezionale e ha la mia piena fiducia”. Bezos ha detto che rimarrà impegnato in importanti progetti Amazon, ma avrà anche più tempo per concentrarsi sul Bezos Earth Fund, sulla sua compagnia di astronavi Blue Origin e sul Washington Post.