Cambio ai vertici del colosso dell'e-commerce mondiale Amazon: Andy Jassy sarà il nuovo amministratore delegato dell'azienda americana al posto del fondatore Jeff Bezos che l'ha sempre guidata dagli esordi fino ad ora. Il Ceo resta quindi una figura interna all'azienda visto che Jassy è l'attuale Ceo della divisone Web Services dello stesso gruppo, quella tra l'altro più remunerativa. Bezos però non abbandonerà affatto la sua creatura né si ritaglierà un ruolo marginale visto che ha scelto per se stesso il ruolo di presidente esecutivo.

Il cambio di vertice all'interno del gruppo non sarà però immediato ma avverrà durante il terzo trimestre di quest’anno come ha spiegato la stessa Amazon oggi in un comunicato. In una dichiarazione, Bezos, che lascia il timone della società dopo 27 anni, lo ha definito "un momento ottimale per questa transizione".