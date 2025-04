Macchina sulla folla in Canada, a Vancouver Suv travolge le persone durante un festival: diversi morti Un’auto ha travolto la folla durante il festival di Lapu Lapu a Vancouver, in Canada. CI sarebbero diversi morti. Secondo quanto reso noto, il festival è una consuetudine per la comunità filippina che festeggia un eroe della sua resistenza. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

Il festival di Lapu Lapu, foto da Twitter

Alcune persone sono decedute dopo essere state travolte da un'auto durante un festival a Vancouver, nell'ovest del Canada. Le vittime stavano assistendo al consueto Lapu Lapu, festa durante la quale la comunità filippina celebra ogni anno l'eroe nazionale Lapu Lapu. L'incidente è avvenuto intorno alle 20 ora locale, circa le 5 del mattino in Italia. Il conducente ha investito la folla in strada, all'incrocio tra East 41st Avenue e Fraser Street.

Non è ancora stato reso noto un bilancio delle vittime. A travolgere le persone sarebbe stato un Suv nero, fotografato sul posto con la parte posteriore danneggiata. Il sindaco Ken Sim ha dichiarato di essere "profondamente sconvolto e addolorato" dall'incidente che ha coinvolto i partecipanti al festival.

La festa di Lapu Lapu prende il nome dal combattente indigeno della resistenza delle Filippine che lottò contro la colonizzazione spagnola nel XVI secolo. Il festival in suo onore si svolge ogni anno a Vancouver ed è molto sentito dalla comunità filippina e da tutti coloro che vi si recano.

Il principale sospettato per la tragedia è un ragazzo di circa 20 anni, arrestato dalle forze dell'ordine canadesi e attualmente in custodia.

Il premier canadese Mark Carney ha espresso il suo dolore per quanto accaduto durante il festival. "Porgo le mie più sentite condoglianze ai cari delle vittime e dei feriti – ha scritto su X -, alla comunità filippino-canadese e a tutti gli abitanti di Vancouver. Siamo tutti in lutto con voi. Stiamo monitorando attentamente la situazione e ringraziamo i nostri soccorritori per la rapidità del loro intervento", ha aggiunto.