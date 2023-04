L’Ucraina: “Ricevuti i sistemi di difesa aerea Patriot da Stati Uniti, Germania e Paesi Bassi” Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov. “Oggi i nostri splendidi cieli ucraini diventano più sicuri con l’arrivo in Ucraina dei sistemi di difesa aerea Patriot”.

A cura di Davide Falcioni

Le forze armate ucraine hanno ricevuto i primi sistemi di difesa aerea Patriot americani. Lo ha rivelato il ministro della Difesa di Kiev Oleksii Reznikov. "Oggi i nostri splendidi cieli ucraini diventano più sicuri con l'arrivo in Ucraina dei sistemi di difesa aerea Patriot", ha twittato il ministro ucraino, ringraziando Stati Uniti, Germania e Paesi Bassi per "aver mantenuto la parola data".

Effettivamente in mattinata il governo tedesco, aggiornando l'elenco delle forniture militari inviate all'Ucraina, aveva confermato che, nell'ultima settimana, le consegne hanno incluso un sistema di difesa missilistica Patriot con missili, 16 camion Zetros aggiuntivi e due veicoli aggiuntivi per la protezione dei confini.

Cos'è il sistema missilistico Patriot

Il Patriot è un sistema missilistico guidato terra-aria, utilizzato per la prima volta negli anni Ottanta, in grado di colpire aerei, missili da crociera e missili balistici a corto raggio. Il nome deriva dall’acronimo di Phased array tracking to intercept of target, traducibile come vettore per il tracciamento e l’intercettazione del bersaglio. Si tratta dell’unica piattaforma missilistica anti balistica (Abm) che abbia mai distrutto un missile balistico tattico a corto raggio e a poter fornire protezione alle forze corazzate in manovra.

Ogni batteria di Patriot comprende un sistema di lancio installato su camion militari, in grado di impiegare fino a 4 missili alla volta. Oltre a lanciatori e razzi, il sistema è dotato di sistemi di controllo del lancio, come radar, sezione di controllo inseguimento, gruppo dell’antenna e generatore elettrico. Il sistema radar di individuazione e inseguimento è la componente più importante del Patriot, perché in grado di resistere a contromisure elettroniche nemiche, individuare i bersagli a più di 100 chilometri di distanza e inseguire simultaneamente fino a 100 bersagli.

Oltre a essere in dotazione negli Stati Uniti e in diverse basi Nato, le batterie di Patriot sono in uso anche nei Paesi Bassi, in Germania, in Giappone, in Israele, in Arabia Saudita, in Kuwait, a Taiwan, in Grecia, in Spagna, in Corea del Sud, negli Emirati arabi uniti, in Qatar, in Romania, in Svezia, in Polonia e in Bahrain.

La Corea del Sud: "Potremmo fornire armi all'Ucraina"

Nel frattempo la Corea del Sud ha fatto sapere che potrebbe espandere il suo sostegno a Kiev oltre l’attuale quadro di aiuti umanitari ed economici se il paese dovesse subire un attacco su larga scala contro i civili. A dirlo il leader sudcoreano, Yoon Suk Yeol, in un’intervista ripresa da Unian aprendo per la prima volta alla fornitura di armi a Kiev da parte di Seul. "Se si verifica una situazione come un attacco su larga scala ai civili, un massacro o una grave violazione delle leggi di guerra, potrebbe essere difficile per noi fermarci solo al sostegno umanitario e finanziario", ha spiegato.

Medvedev attacca Seul: "Vedranno armi russe in Nord Corea"

Dura la replica del vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitry Medvedev: "Sono apparse nuove persone che vogliono aiutare i nostri nemici – ha scritto su Telegram – il presidente sudcoreano Yun Sok-yeol ha affermato che, in linea di principio, il suo Stato è pronto a fornire armi al regime di Kiev mentre fino a poco tempo fa, i sudcoreani assicuravano ardentemente che la possibilità di fornire armi letali a Kiev era completamente esclusa". "Mi chiedo cosa diranno gli abitanti di questo Paese quando vedranno gli ultimi progetti di armi russe dai loro vicini, i nostri alleati della Corea del Nord", ha concluso.