Ha rapinato, violentato e ucciso a botte Dorothy Woolmer, una donna di 89 anni, dopo essersi introdotto nella sua abitazione nel quartiere di Tottenham, alla periferia nord di Londra. Sono le accuse contestate oggi davanti alla corte londinese di Old Bailey nei confronti del 22enne Reece Dempster, indicato da Scotland Yard al termine di un'indagine come responsabile di uno dei più efferati crimini avvenuti di recente nella capitale britannica.

L'anziana donna è stata trovata senza vita nella stanza da letto del suo appartamento domenica scorsa. Secondo i medici legali il decesso risale alla sera di sabato o alla notte. La famiglia l'ha ricordata come una persona "meravigliosa e piena di vita", ancora "autosufficiente" nonostante l'età. Dempster – rinviato a giudizio per omicidio, violenza, aggressione sessuale e rapina – è accusato di averla uccisa con ferocia causandole traumi e ferite multiple. Comparso in videoconferenza dal carcere di massima sicurezza di Belmarsh, ha preferito non dichiararsi per ora colpevole né innocente. La prossima udienza, per il processo contro di lui, è stata fissata a ottobre.

Dempster, che non ha una dimora fissa, ha parlato solo per confermare il suo nome, la sua età, la sua nazionalità inglese e per dire di aver compreso le indicazioni che gli erano appena state impartite dai giudici. La polizia nel frattempo ha lanciato un appello ai residenti del quartiere dove si è consumato il delitto, affinché chi ha visto qualcosa lo riferisca per aiutare le indagini e facilitare il processo nei confronti dell'imputato.