video suggerito

Londra, un uomo e una bimba feriti gravemente da spari contro l’auto su cui viaggiavano: arrestato 22enne Nel pomeriggio di domenica 24 novembre, nell’area londinese di Ladbroke Grove, un uomo di 32 anni e una bimba di 8 sono rimasti feriti gravemente da colpi di arma da fuoco. Illesi una donna, forse la madre, e un piccolo di 2 anni. Le vittime sono fuori pericolo di vita. Intanto, è stato arrestato un 22enne con l’accusa di tentato omicidio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giovanni Turi

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una bambina di otto anni e un uomo di 34 anni sono rimasti feriti gravemente in una sparatoria. Nel pomeriggio di domenica 24 novembre, intorno alle 17.30, una serie di colpi di arma da fuoco hanno scosso l'area londinese di Ladbroke Grove, poco distante dalla zona residenziale di Notting Hill. Arrestato un 22enne con l'accusa di tentato omicidio.

A renderlo noto è la Metropolitan Police, il cui centralino è stato subito tempestato di telefonate da Shouthern Row a fatti avvenuti. Da lì, l'invio di unità sul posto, comprese squadre di pronto intervento e vigili del fuoco. All'arrivo la scoperta di un uomo di 34 anni e una bimba di 8 feriti in modo grave da un'arma da fuoco dentro un'auto.

Con loro c'erano anche una donna di 32 anni, forse la madre della bambina, e un piccolo di due anni, per fortuna rimasti illesi. Per un testimone qualcuno ha sparato all'improvviso "direttamente contro l'auto". Un altro, raccolto da Metro, ricorda "quattro o cinque spari, le urla, è stato orribile".

Leggi anche Accoltellata e ferita gravemente mentre rientra in casa col cane: paura a Pescara

A quel punto, sono stati prestati i primi soccorsi dagli operatori della London Ambulance Service, arrivata in sei minuti. L'uomo e la bimba, poi, sono stati trasportati all'ospedale. Nessuno dei due è in pericolo di vita. Il 34enne ha riportato ferite potenzialmente letali, mentre la bambina è sotto i ferri.

Le condizioni restano gravi ma stabili. "Attualmente sono assistiti da agenti specializzati e voglio ringraziare i cittadini che hanno prestato aiuto ai feriti" in attesa dei soccorsi, ha detto il soprintendente Owen Renowden. Anche la donna è stata soccorsa, ma il suo stato di salute non risulta preoccupante. Per ora viene mantenuto il massimo riserbo sull'identità delle vittime e i loro eventuali rapporti di parentela. Al massimo la Metropolitan Police descrive l'accaduto come "un incidente spaventoso".

Il suo "impatto traumatico" si è riversato sulla "comunità locale", evidenzia Renowden, che la rassicura affermando che "nei prossimi giorni ci sarà una presenza continua delle nostra squadre di pattugliamento di quartiere e stiamo lavorando a stretto contatto per incrementare la presenza di tutti i servizi nell'area".

Le indagini sono in mano agli investigatori del Comando speciale anticrimine e vanno avanti. "Chiunque abbia informazioni si faccia avanti", è l'appello del soprintendente. Subito dopo l'incidente, gli agenti di polizia hanno arrestato un uomo di 22 anni con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo è tuttora sotto custodia cautelare.

Secondo le prime ricostruzioni dei media locali, la bambina sarebbe stata colpita nell'ambito di una sparatoria scaturita da una violenza domestica. Sconcerto nell'opinione pubblica inglese, tanto che il deputato Joe Powell ha scritto su X: "Questi atti di violenza senza senso non devono esistere nelle nostre strade".