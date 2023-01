Londra, sparatoria vicino a una chiesa durante un funerale: ferite 3 donne e una bambina Lo rende noto la Bbc. Le donne sono state ricoverate in ospedale dopo l’attacco, che ha avuto luogo presso la St. Aloysius R.C. Church di Phoenix Road, a Euston, nel nord-ovest di Londra.

A cura di Biagio Chiariello

Una bambina di sette anni e tre donne sono rimaste ferite durante sparatoria fuori da una chiesa vicino alla stazione di Euston, nel centro di Londra. Lo rende noto la polizia, citata dalla Bbc. Gli agenti hanno anche detto che si ritiene che i colpi siano stati esplosi da un veicolo in movimento alle 13.30 circa ora locale (le 14.30 in Italia) mentre nella St Aloysius R.C. Church, a Euston, era in corso un funerale. La sparatoria è avvenuta su Phoenix Road.

Le tre donne, di 48, 54 e 41 anni, sono state trasferite in ospedale subito dopo la sparatoria mentre la piccola è stata ricoverata successivamente, con ferite che si ritiene siano state riportate nello stesso frangente. Nessuna delle persone coinvolte è comunque in pericolo di vita. Tuttavia "la 48enne ha potenzialmente subito lesioni che potrebbero cambiarle la vita, mentre le altre due donne non risultano in pericolo di vita", spiega ancora la polizia

La Bbc riporta che non sono stati effettuati arresti ma che gli inquirenti hanno invitato chiunque abbia materiale video o telecamere a circuito chiuso di contattarli.

Leggi anche Foca si avventa su bambino e lo trascina in acqua, paura in spiaggia e bagnanti feriti

In un comunicato diffuso da Twitter, la Polizia di Camden che nella zona c'è al momento "una significativa presenza di forze dell'ordine". Sul posto anche ambulanze ed elicotteri di soccorso, mentre sono diverse le strade chiuse.

I racconti di testimoni oculari citati da The Sun spiegano che i fatti sono avvenuti al termine del funerale, quando i fedeli si sono diretti fuori la Chiesa per assistere al volo delle colombe. "Eravamo fuori quando è arrivata un’auto nera e ha iniziato a sparare proiettili". E ancora: "È stato orribile. Nessuno sapeva se fosse una bomba o un uomo armato. Cercavamo disperati posti dove nasconderci".