Londra, quattro bambini morti nell’incendio di una casa a Sutton: è mistero sulle cause Quattro bambini sono morti in un incendio divampato in un appartamento nel quartiere Sutton a sud di Londra. Ancora sconosciute le cause del rogo sul quale sta indagando la squadra omicidi.

A cura di Chiara Ammendola

Sono quattro i bambini morti in un drammatico incendio avvenuto la scorsa notte in un appartamento a Londra, nel quartiere Sutton, nel sud della capitale. Inutile l'intervento di vigili del fuoco e soccorritori giunti sul posto tempestivamente: i bambini sono stati trovati privi di vita e non è stato possibile fare altro che dichiararne il decesso.

Il racconto dei vicini: i bambini chiedevano aiuto

Ancora sconosciute le cause dell'incendio sul quale stanno indagando gli investigatori della squadra omicidi della polizia londinese. La dinamica di quanto accaduto è infatti ancora tutta da ricostruire: ciò che sappiamo finora è che poco dopo che è stato lanciato l'allarme, intorno alle 19, nella casa situata sulla Collingwood Road a Sutton sono giunti i vigili del fuoco con numerose squadre, almeno otto come spiegato dal capo deo pompieri di Londra, Andy Roe, che ha detto che sono stati circa sessanta gli operatori intervenuti. L'incendio si sarebbe sviluppato per tutto il piano terreno di una casa. "I miei pensieri vanno ai familiari e amici dei bambini e all'intera comunità", ha detto Roe alla stampa. "Abbiamo visto le fiamme e sentito quei poveri bambini che urlavano e chiedevano aiuto", il racconto drammatico di un vicino riportato dai quotidiani locali.

I bambini apparterrebbero allo stesso nucleo famigliare

Le vittime avrebbero intorno ai cinque anni e sarebbero imparentate tra loro: sono state trasportate in ospedale poco dopo che i loro corpi sono stati ritrovati dai soccorritori ma per loro non c'è stato nulla da fare. Il sovrintendente di polizia Rob Shepherd, come riportato dal Sun, ha dichiarato: "I pensieri di tutti all'Unità di comando dell'area sud sono con la famiglia e gli amici di questi quattro bambini piccoli. È presto per dire cosa sia accaduto ma indagheremo per capire le cause dell'incendio".