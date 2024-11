Londra, evacuato l’aeroporto di Gatwick: trovato pacco sospetto in un bagaglio, voli cancellati L’ordine di evacuazione del terminal sud dello scalo londinese è stato impartito questa mattina alle 10.55 ora locale; al momento gli aerei possono atterrare regolarmente e il terminal nord non ha subito ripercussioni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Una vasta area del terminal sud dell'aeroporto londinese di Gatwick è stata evacuata dopo un "incidente di sicurezza": a renderlo noto i media del Regno Unito, secondo i quali sono intervenuti la polizia e i servizi di emergenza.

La BBC, citando la polizia del Sussex, afferma che è stata inviata sul posto a scopo precauzionale una squadra specializzata nella bonifica degli ordigni esplosivi: "La polizia è stata chiamata al South Terminal dell'aeroporto di Gatwick alle 8.20 in seguito alla scoperta di un presunto articolo proibito in un bagaglio. Per garantire la sicurezza del pubblico, del personale e degli altri utenti dell'aeroporto, è stato istituito un cordone di sicurezza", afferma la dichiarazione, aggiungendo che le verifiche stanno causando notevoli disagi.

La polizia di Londra poco prima aveva riferito di aver fatto esplodere un "pacco sospetto" vicino all'ambasciata degli Stati Uniti nel centro della capitale britannica. Sul suo profilo X, Scotland Yard parla di una "esplosione controllata" e di essere stata avvertita di un "incidente avvenuto nei pressi" della sede diplomatica, situata nel quartiere di Nine Elms, sulla riva sud del Tamigi. "Nella zona è in atto un cordone precauzionale mentre gli agenti indagano sul pacco sospetto", si legge ancora.

Stando a quanto afferma la BBC l'ordine di evacuazione del terminal sud dello scalo londinese è stato impartito questa mattina alle 10.55 ora locale; al momento gli aerei possono atterrare regolarmente, sebbene alcuni voli sia stati cancellati, e il terminal nord non ha subito ripercussioni. In una nota l'aeroporto ha affermato che sono in corso ulteriori indagini su quanto accaduto. Southern Rail ha consigliato ai passeggeri di non recarsi a Gatwick: "Al momento, la stazione e l'aeroporto sono in fase di evacuazione". A tutti i passeggeri è stato consigliato di posticipare il viaggio verso lo scalo della capitale inglese.