L’Irlanda sospetta che la Russia stia costruendo una base di spionaggio segreta a Dublino. Secondo quanto riportano i media locali, le autorità irlandesi si sarebbero messe in allarme dopo la scelta da parte dei russi di varare un progetto edile di espansione della sede diplomatica di Mosca a Dublino. In particolare il campanello di allarme sarebbe scattato dopo la scoperta della costruzione di un parcheggio sotterraneo nell’ambasciata russa. Come riporta il Times, funzionari della sicurezza interna irlandese avrebbero preso di mira i lavori di costruzione in corso nei locali della missione diplomatica avviando accertamenti.

Dublino aveva interrotto precedenti piani di espansione dell'ambasciata russa

Del resto già in passato il governo di Dublino aveva interrotto precedenti piani di espansione dell'ambasciata russa introducendo addirittura una legislazione di emergenza adducendo problemi alla sicurezza dello stato. All’epoca una valutazione di quella proposta di sviluppo del sede diplomatica, che avrebbe aumentato le dimensioni del complesso da 2.000 mq a 10.000 mq, aveva stabilito che i nuovi edifici potevano essere usati come base per spionaggio e raccolta di informazioni. Particolari preoccupazioni erano state individuiate per un edificio il cui progetto sembrava incorporare caratteristiche di sicurezza militare.

Il parcheggio sospetto

Secondo il Times, le autorità irlandesi ora sospettano che questo progetto faccia anche parte dei nuovi piani di costruzione. La nuova inchiesta dei servizi di sicurezza si concentrerà principalmente su un parcheggio sotterraneo già costruito e che ha destato molte perplessità perché c'è già molto spazio sufficiente per parcheggiare intorno all'edificio dell'ambasciata russa. Secondo il Times, la Russia vorrebbe sfruttare il fatto che l’Irlanda non è membro Nato ma ha attività strette con tutti i Paesi occidentali. La particolarità dell'Ambasciata russa a Dublino quindi è che funge da punto di raccolta per le informazioni raccolte dai servizi segreti da tutta Europa.