L’indiscrezione dalla Bielorussia: “Lukashenko ricoverato a Mosca, è in condizioni critiche” Secondo l’oppositore Valery Tsepkalo, il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko sarebbe in condizioni critiche: “Ricoverato a Mosca dopo incontro con Putin. Attualmente è ancora sotto assistenza medica”.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko sarebbe ricoverato a Mosca e in condizioni critiche. Tornano a correre le voci sulla salute precaria del numero uno di Minsk. Questa volta l'indiscrezione arriva via Twitter dall'oppositore Valery Tsepkalo, già candidato alla presidenza del Paese, ex ambasciatore negli Stati Uniti e marito di Veronika Tsepkalo, candidata contro Lukashenko nel 2020.

"Lukashenko è stato trasportato d'urgenza al Moscow's Central Clinical Hospital dopo il suo incontro a porte chiuse con Putin. Attualmente è ancora sotto assistenza medica. I principali specialisti sono stati mobilitati per affrontare le sue condizioni critiche", ha spiegato Tsepkalo.

L'oppositore ha aggiunto che "sono state condotte procedure di purificazione del sangue. Per via delle sue condizioni, Lukashenko non può essere trasportato in un altro Paese. Gli sforzi orchestrati per salvare il dittatore bielorusso miravano a dissipare le speculazioni sul presunto coinvolgimento del Cremlino nel suo avvelenamento".

Da settimane si rincorrono le voci di un possibile aggravamento delle condizioni di salute di Lukashenko. A lanciare per primo l'indiscrezione era stato a inizio maggio il politico dell'opposizione Pavel Latushko, che vive in esilio in Europa. Il presidente, inoltre, aveva disertato il 14 maggio scorso un evento a Minsk in occasione della celebrazioni della famosa Festa della Bandiera: era la prima volta che succedeva in 29 anni. Il che ha alimentato le speculazioni.

Dopo una breve apparizione a Mosca lo scorso 9 maggio in occasione della parata per il Giorno della Vittoria, Lukashenko ere tornato a farsi vedere in pubblico in occasione della visita al centro di comando aereo dell'aeronautica il 22 maggio.

Accompagnato da alti ufficiali, ha parlato ai suoi con un filo di voce mostrando sotto la giacca militare una fasciatura sulla mano sinistra. Una benda simile a quella che era stata vista sulla mano destra proprio durante la parata al Cremlino. Nel video, Lukashenko si rivolge agli agenti con una voce insolitamente debole, concedendosi delle pause. Il giallo continua.