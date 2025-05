L’India attacca il Pakistan, perché si riaccende il conflitto nel Kashmir: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dell’attacco indiano in Pakistan dopo l’attentato dello scorso aprile nel Kashmir. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione

L’India ha lanciato un attacco missilistico contro il Pakistan. L’operazione, chiamata Operazione Sindoor, è stata descritta da Nuova Dehli come una risposta per l’attentato terroristico di qualche settimana fa nel Kashmir indiano, dove erano rimaste uccise 26 persone. Ma il Pakistan ha negato qualsiasi responsabilità per quell’attentato e ha definito l’attacco indiano un “atto di guerra”. E adesso fa di nuovo paura l’escalation delle tensioni tra i due Paesi che, vale la pena ricordarlo, sono entrambi delle potenze nucleari.

Al centro dello scontro, come avviene da settant’anni a questa parte, c’è sempre la regione del Kashmir, contesa da India e Pakistan. Questa notte l’India ha lanciato un attacco missilistico contro 9 siti nel Kashmir pakistano, specificando però di aver preso di mira solo obiettivi legati a gruppi terroristi, non all’esercito di Islamabad. E precisando che si trattasse di una risposta precisa all’attentato avvenuto lo scorso 22 aprile nel Kashmir indiano. Un attacco terroristico rivendicato dal gruppo Resistenza del Kashmir, legato a un altro gruppo di miliziani, più noto: Lashkar-e-Taiba. Il primo ministro pakistano, Shebaz Sharif, da parte sua, ha detto che quello lanciato dall’India è stato un “atto di guerra” e che il Pakistan ha intenzione di rispondere con forza.

