L’enigmatico avvertimento di Trump: “Caos in Russia, ma il prossimo potrebbe essere molto peggio” Il criptico messaggio di Donald Trump sulla rivolta del gruppo Wagner in Russia: “Fate attenzione a quello che vi augurate, il prossimo potrebbe essere molto peggio”.

A cura di Annalisa Cangemi

Sulla sua piattaforma social ‘Truth', l'ex presidente degli Stato Uniti Donald Trump, ha commentato il tentativo di colpo di stato da parte del capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, il quale ha ordinato una rivolta armata contro Putin iniziando con i suoi mercenari a marciare verso Mosca. In serata è arrivata la notizia del stop delle operazioni: a seguito di negoziati con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, Prigozhin ha dichiarato di aver fatto marcia indietro per evitare uno spargimento di sangue.

"C'è un grande caos in Russia. Ma fate attenzione a quello che vi augurate, il prossimo potrebbe essere molto peggio!", è il criptico messaggio scritto da Trump. Parole inquietanti, se si considera che Trump è stato l'ispiratore dell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. L'ex presidente Usa sembrerebbe riferirsi a Vladimir Putin, anche se non lo nomina esplicitamente. Non è certo che con la parola "next" l'ex presidente si riferisca al presidente russo, ma tutto lascia supporre che sia così. L'ex inquilino della Casa Bianca insomma sembra voler lanciare un avvertimento, alludendo al fatto che la possibile cacciata del presidente russo Vladimir Putin potrebbe portare al potere un personaggio peggiore. Secondo l'emittente Fox Trump si riferisce proprio all'eventuale successore di Putin.

Il tycoon, dopo il caso dei pagamenti alla pornostar Stormy Daniels, è stato incriminato per la seconda volta in pochi mesi con 37 capi d'accusa nell'ambito dell'indagine sulle carte segrete di Mar-a-Lago. Si è dichiarato non colpevole, e non sembra aver intenzione di rinunciare alla sua candidatura per la Casa Bianca, per le elezioni presidenziali del 2024, per il Partito Repubblicano. Tra i capi d'accusa ci sono spionaggio e ostruzione alla giustizia. Ma nessuna legge americana gli impedisce di candidarsi alla Casa Bianca, anche se venisse condannato e fosse portato in carcere. Al momento può continuare a viaggiare, visto che