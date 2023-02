Lei rifiuta le sue avances, lui le fa causa per 2,3 milioni di dollari Un uomo di Singapore ha chiesto un risarcimento danni milionario a una donna che voleva semplicemente essere sua amica, senza nessun altro fine.

Danni morali. Con questa accusa K. Kawshigan, un uomo di Singapore, ha denunciato una donna colpevole – a suo dire – di aver rifiutato le sue avances causandogli, in questo modo, un grave trauma emotivo.

La vicenda ha avuto inizio nel 2016: il signor K. Kawshigan conosce la signora Nora Tan e i due diventano amici, sebbene lui voglia qualcosa di più. Quell'interesse tuttavia non è corrisposto, così nel 2020 Tan decide di diminuire il tempo passato insieme all'uomo e fare chiarezza sulla natura del loro rapporto. Una scelta che tuttavia non piace al signor Kawshigan, che arriva al punto di volerle fare causa per "danni monetari derivanti da negligente inflizione di stress emotivo e possibile diffamazione".

La donna, incredula, tenta di far ragionar l’amico. Kawshigan, però, le dà un ultimatum: o "asseconda le sue richieste", oppure verrà denunciata. È così che la questione prende una piega incredibile, a colpi di lettere degli avvocati e minacce di denunce che alla fine si concretizzano. Interrotto ogni tipo di contatto, l’uomo ha fatto causa alla donna per 2,3 milioni di dollari, per aver causato "danni alla sua reputazione" e "traumi, depressione e impatti negativi" alla sua vita.

Un altro procedimento è stato aperto con la richiesta di 16.700 dollari di risarcimento danni per aver violato l'accordo che prevedeva la frequenza alle sessioni di consulenza per migliorare il rapporto tra quelli che sarebbero rimasti "solo amici".

La donna, da parte sua, ha avviato una causa per molestie contro Kawshigan nell'aprile dello scorso anno e ha smesso di frequentare le sessioni di consulenza. In risposta, il suo ammiratore ha continuato a contattarla, presumibilmente alludendo alla potenziale causa nei messaggi di testo che le ha inviato fino a quando lei non ha interrotto completamente i contatti.