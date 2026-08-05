Vince un milione di euro ma per sbaglio butta via il biglietto: ritrovato in discarica prima di essere distrutto

Un uomo di Bitonto ha male interpretato il messaggio della ricevitoria e butto per errore un biglietto vincente da 1 milione di euro. È stato recuperato dai rifiuti dopo una notte di ricerca, confermando la buona fortuna dell’anonimo vincitore.

La foto pubblicata da Nicola Roberto Toscano (via Facebook)

Ha centrato la cinquina vincente ma per sbaglio ha buttato il biglietto nella pattumiera. Il fortunato vincitore per un errore di valutazione stava per vedere un milione di euro finire nel compattatore della discarica.

Una storia da far rizzare i capelli che sarebbe terminata con una bella ulcera per l'anonimo protagonista se non fosse stato per l'intervento della SANB, la società che gestisce lo smaltimento dei rifiuti a a Bitonto, Corato, Terlizzi e Ruvo di Puglia.

Sbaglia a leggere il messaggio della ricevitoria e butta il biglietto

Il vincitore, un uomo di Bitonto, dopo aver vinto ha sbagliato a leggere il messaggio comparso sulla macchinetta della lotteria istantanea, mal interpretando quel "pagamento nullo" comparso sullo schermo.

La scritta si riferiva alla sola ricevitoria, e segnalava che non era l'esercizio commerciale a dover corrispondere la cifra, visto l'importo elevato. L'uomo, stizzito, però aveva buttato il biglietto nel cestino della ricevitoria, convinto di non aver vinto. Solo dopo, come ricostruisce l'Ansa, i familiari gli hanno spiegato come stanno le cose.

L'uomo è tornato subito indietro ma ormai era troppo tardi: il cestino dei rifiuti, insieme al biglietto da un milione di euro che conteneva, era già stato portato via in direzione della discarica. È a questo punto che decide di rivolgersi alla società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti in disperato tentativo per recuperarlo.

"I rifiuti possono essere una risorsa"

Per fortuna, segnala l'amministrato della SANB, Nicola Roberto Toscano, "il tagliando vincente è finito nel secco residuo". Se fosse finito nell'umido, magari mischiato tra cartacce bagnate e cibo, forse non sarebbe stato più leggibile.

La squadra subito dopo la segnalazione ha ripercorso il tragitto fatto dai rifiuti della ricevitoria, e il personale è riuscito a individuare il compattatore giusto, ne ha bloccato il conferimento appena in tempo, e poi ha trasferito il carico in un impianto autorizzato e "lavorando in condizioni tutt'altro che piacevoli e in piena sicurezza, è riuscita a ritrovare quel piccolo pezzo di carta nascosto in una montagna di rifiuti", spiega Toscano.

"Una vicenda che dimostra quanto contino professionalità (grazie agli operatori!), organizzazione e anche un pizzico (soltanto?) di fortuna. Si dice spesso che i rifiuti possano essere una risorsa. Ecco… c'è chi ha deciso di prendere questa espressione davvero troppo alla lettera".

L'operazione però non è stata a costo zero: il vincitore ha pagato per ritrovare il suo biglietto e, alla fine, anche la squadra ha giocato, riuscendo a portare a casa 50 euro.