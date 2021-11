Le ronde di nazionalisti che vogliono fermare i migranti al confine con la Polonia In Polonia un gruppo di nazionalisti ha organizzato delle ronde per aiutare la polizia di frontiera a respingere i migranti in arrivo dalla Bielorussia. Il loro obiettivo è “difendere l’identità slava”. Nel frattempo dalla Bielorussia continuano ad arrivare profughi, che vengono respinti e restano nei boschi di confine.

A cura di Tommaso Coluzzi

Controllo alla frontiera tra Germania e Polonia

Proteggere il confine "santificato dal sangue degli antenati", formare delle "pattuglie nazionali" e difendere "l'identità slava" dall'arrivo dei migranti. In Polonia, sulla base di queste idee, si è strutturato un gruppo di giovani nazionalisti che ha come obiettivo la difesa delle frontiere, tanto da organizzare delle vere e proprie ronde che intervengano in supporto alla polizia. La notizia arriva dalla stampa locale, in un momento molto complicato per la Polonia, tra la battaglia aperta con l'Unione europea e la svolta autoritaria ormai innegabile. Ad essere interessato dalle pattuglie del gruppo Niklot Białystok è il confine con la Bielorussia, lungo il quale quotidianamente migranti provano a passare la frontiera.

Le ronde servono a catturare i migranti che entrano in Polonia attraversando il confine con la Bielorussia e sfuggendo al controllo delle guardie di frontiera, ma lo scopo principale è "la difesa dell'identità slava e della specificità culturale della Polonia", scrive il gruppo nazionalista sui social. E nel post che annunciava le pattuglie, poi segnalato e rimosso da Facebook, compariva uno striscione: "Aiutare i connazionali e non gli immigrati". In quel post si leggeva: "I nostri avi con il proprio sangue hanno reso sacra la nostra terra, perciò non possiamo più osservare in modo passivo l'ondata di immigrati nel nostro territorio".

I nazionalisti polacchi se la prendono con tutti, anche con le Ong, colpevoli di assistere i migranti per non farli morire di fame o di freddo nei boschi. Si tratta di migliaia di persone che arrivano principalmente da Iran, Iraq, Siria e Afghanistan e che restano bloccate in un limbo tra Bielorussia e Polonia. Solo venerdì scorso ci sono stati quasi seicento respingimenti. Oltre 17mila solo a ottobre. E mentre la popolazione locale, che abita lungo il confine, continua ad assistere le famiglie di profughi nei boschi, oggi centinaia di migranti sono in marcia verso la Polonia. Attivisti e politici bielorussi accusano il regime di spingere appositamente le persone verso il confine, per destabilizzare l'Europa.