Le proteste contro Vance in Vermont dopo l'attacco a Zelensky: "Traditore vai a sciare in Russia" Dopo lo scontro con Zelensky alla Casa Bianca, in Vermont centinaia di persone si sono raccolte per protestare contro il vicepresidente degli Usa, JD Vance, che si trovava lì per una vacanza con la famiglia. "Traditore, vai a sciare in Russia", recitavano alcuni dei cartelli mostrati dai manifestanti.

A cura di Giulia Casula

Ieri centinaia di persone si sono raccolte per protestare contro il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance vicino alla località sciistica nel Vermont, dove si era recato per una vacanza con la famiglia. Al passaggio del corteo di macchine del numero due di Trump diversi manifestanti hanno urlato insulti e mostrato cartelli con su scritto: "Vai a sciare in Russia!".

Il riferimento è a quanto accaduto venerdì scorso nello Studio Ovale della Casa Bianca, quando il premier ucraino Volodymyr Zelensky è stato attaccato dal vicepresidente americano. L'incontro che avrebbe dovuto portare a un primo accordo verso un cessate il fuoco in Ucraina si è concluso con la rottura tra Kiev e Washington dopo un acceso scontro verbale sotto gli occhi delle telecamere. Durante la discussione Vance aveva rimproverato Zelensky per non essere stato riconoscente nei confronti degli Stati Uniti, accusandolo assieme a Trump di "star giocando con la terza guerra mondiale".

La protesta di ieri in Vermont era stata programmata tempo prima, ma si è rafforzata alla luce degli ultimi avvenimenti. Molti dei manifestanti portavano con sé cartelli a sostegno dell'Ucraina, mentre altri sventolavano bandiere palestinesi o cartelli a sostegno dei diritti dei migranti. "Vada a sciare in Russia perché JD Vance non ha amici nel Vermont, ma ha un sacco di amici in Russia, quindi dovrebbe andare lì in vacanza", ha detto uno dei partecipanti WCAX-TV.

Prima del fine settimana Vance e la sua famiglia si erano recati nella località sciistica per trascorrere una breve vacanza al Sugarbush Resort di Warren. Sabato alcuni manifestanti si sono avvicinati all'area del resort. "C'è stata una manciata di manifestanti al resort durante la giornata, ma tutti erano pacifici e nessuno disturbava"", ha detto il portavoce della struttura alberghiera John Bleh. Pochi giorni prima il governatore repubblicano del Vermont, Phil Scott, aveva rilasciato una dichiarazione in cui aveva invitato i residenti ad accogliere il vicepresidente e la sua famiglia nonostante eventuali opinioni politiche contrastanti. "Spero che i cittadini del Vermont si ricordino che il vice presidente è qui in viaggio con la famiglia e i suoi figli piccoli e che, anche se non siamo sempre d'accordo, dobbiamo essere rispettosi", aveva scritto.

Ma evidentemente, il messaggio del governatore non è servito a frenare le proteste. "Traditore!", si leggeva in uno degli striscioni del corteo. E ancora: "JD credevamo che Elon fosse il presidente", in riferimento al ruolo di Musk nell'amministrazione Trump. "Il Vermont è a fianco dell'Ucraina" e "Imbarazzo internazionale", recitavano altri cartelli. Le proteste contro il comportamento tenuto dal presidente americano e dal suo vice nei confronti di Zelensky si sono tenute anche in altre città americane, da Los Angeles a New York e Boston.