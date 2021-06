È morto salvando le sue due giovani figlie figlie durante una vacanza con la famiglia a Calada Beach, Encarnacao, nord-ovest di Lisbona, in Portogallo. Le bambine, 9 e 12 anni erano erano entrate in mare per giocare, quando a un certo punto hanno iniziato ad avere difficoltà a causa della forte corrente. Ora si trovano per un controllo all'ospedale Santa Maria della capitale portoghese. Mentre per il loro papà Trevor Pelling non c'è stato nulla da fare. Il 45enne consulente finanziario era in arresto cardiaco quando i primi soccorritori, alcuni surfisti che si trovavano in zona, lo hanno recuperato in acqua. Alcune dei presenti, inclusa un’infermiera, hanno passato quasi un’ora a cercare di salvarlo prima che fosse dichiarato morto.

Salva le figlie, poi muore

I fatti sono avvenuti giovedì 3 giugno. Erano da poco passate le 14 quando a Calada Beach due ragazzine hanno cominciato ad annaspare in mare a causa corrente. In zona non erano presenti bagnini, visto che le attività balneari iniziano ufficialmente il 12 giugno. E così Trevor si è buttato in mare per salvarle: è riuscito a portare entrambe le piccole verso riva, ma mentre stava tornando è stato colto infarto. I surfisti lo hanno portano sulla spiaggia, e la gente del posto – insieme a un'infermiera – ha provato a praticare la manovra di rianimazione per almeno un'ora. Non c'è però stato niente da fare. Le figlie erano in condizioni stabili quando sono state portate all'ospedale Santa Maria di Lisbona per una visita medica.

Chi era Trevor Pelling

Sul profilo Linkedin Trevor Pelling si descriveva come un manager che viveva ad Abu Dhabi e lavorava per la deVere Acuma, una delle più grandi agenzie di consulenza finanziaria al mondo. Il CEO del gruppo, Nigel Green, ha raccontato al Mirror che Pelling era un impiegato di "generoso e di talento". Sono rimasti "devastati" dalla tragedia i colleghi.