L’auto si incastrata sotto il tir dopo lo schianto: tutti temono il peggio ma lui esce illeso Protagonista dello spaventoso incidente, Belisario Morales, 45enne insegnante messicano. Con grande stupore di chi coraggiosamente ha forzato la portiera della vettura, l’uomo è sceso dall’auto con le sue gambe senza nessuna ferita.

L'auto completamente distrutta, letteralmente accartocciata e incastrata sotto un camion aveva fatto temere il peggio ai primi soccorritori che cercavano di aprire le portiere, poi l'improvviso movimento nell'abitacolo e l'automobilista che scende dall'auto con le sue gambe, semplicemente togliendosi dal viso la polvere dell'airbag, praticamente illeso. È l'incredibile finale di uno spaventoso incidente stradale avvenuto sull'autostrada Villahermosa-Frontera, nello stato messicano di Tabasco.

Protagonista dell'incidente, Belisario Morales, 45enne insegnante messicano che era al volante della sua vettura all'altezza dell'ingresso di Santa Cruz quando è stato travolto da due tir. L'uomo era uscito di casa come tutte le mattine e si stava recando al lavoro in un istituto scolastico poco lontano quando, durante un rallentamento in autostrada, un tir che sopraggiungeva dietro di lui a forte velocità non ha fatto in tempo a frenare e lo ha tamponato valentemente facendolo incastrare letteralmente sotto un altro camion che percorreva la stessa strada e che invece lo precedeva.

Lo spettacolare incidente ha tenuto bloccato il traffico per più di un'ora, formando interminabili file di auto in entrambe le direzioni di marcia. La scena infatti era drammatica con la vettura finita sotto l'autoarticolato e l'altro camion fermo al centro della carreggiata. Altri automobilisti sono subito accorsi ma nessuno pensava che l'insegnante fosse sopravvissuto, dal momento che l'auto era praticamente disintegrata. Con grande stupore di chi coraggiosamente ha forzato la portiera della vettura, però, il 45enne è sceso dall'auto con le sue gambe senza nessuna ferita anche se poi è stato sottoposto ai controlli del caso per il colpo subito. Il video della scena ripreso da alcuni passanti è diventato virale in pochi minuti sui social network.