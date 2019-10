Una sostanza potenzialmente cancerogena potrebbe essere contenuta nei latti in polvere per l’infanzia prodotti da Nestlé, Danone, Novalac, Neolac, Hero Baby e Nutrilon. Nello specifico si tratterebbe di idrocarburi aromatici di oli minerali: è l’allerta che arriva da alcune analisi di laboratorio indipendenti svolte da Foodwatch in Olanda, in Francia e in Germania. Sospettate numero uno sono le lattine utilizzate per contenere i prodotti. A seguito dei potenziali rischi l’organizzazione di protezione dei consumatori ha chiesto alle società produttrici l’immediata sospensione della vendita dei prodotti incriminati.

“I test di laboratorio condotti per Foodwatch rivelano la presenza di oli minerali dannosi per la salute nei prodotti lattiero-caseari in polvere”, commenta il portavoce della Ong che poi aggiunge: Danone ha replicato ai risultati dichiarando che i “controlli effettuati non rivelano alcuna traccia rilevabile di oli minerali aromatici. Nelle nostre formule non utilizziamo composti di olio minerale. Verifichiamo puntualmente la possibile presenza di contaminanti. I nostri standard impongono controlli estremamente rigorosi che vanno oltre le normative applicabili. Nestlé, invece, ha fatto sapere di comprendere la preoccupazione che un rapporto del genere possa generare nei genitori e per questo si mette a disposizione della Foodwatch così da meglio comprendere i dati ottenuti con i test. “Desideriamo rassicurare i genitori che Nidal Lotto 1 (lotto 90720346AC / marzo 2021) può essere consumato in sicurezza – afferma Nestlé -. Il nostro servizio clienti è a disposizione dei genitori per rispondere a qualsiasi domanda”.

Le marche e i lotti interessati

In Olanda

Neolac Biooogisch 1 Volledige zuigenlingenvoeding 0-6 m; MOAH: 1,6 mg / kg

Numero di lotto: 11620; Data di scadenza: 15.01.2021

Numero di lotto: 11620; Data di scadenza: 15.01.2021 Hero Baby nutrasense ipoallergenico 0-6 mesi; MOAH: 0,8 mg / kg

Numero di lotto: 80926-023; Data di scadenza: 26.09.2020

Numero di lotto: 80926-023; Data di scadenza: 26.09.2020 Nutrilon Dieetvoeding bij koemelkallergie 1 0-6 maanden; MOAH: 1,2 mg / kg

Numero di lotto: 90722241; Data di scadenza: 22.08.2020

In Francia

Nestlé Nidal Lait en poudre 1er âge; MOAH: 1,2 mg / kg

Numero di lotto: 90720346AC; Data di scadenza: 01.03.2021

Numero di lotto: 90720346AC; Data di scadenza: 01.03.2021 Danone Gallia Galliagest Croissance 3 Sans lattact; MOAH: 0,7 mg / kg

Numero di lotto: 905764 (019079); Data di scadenza: 19.12.2019

In Germania