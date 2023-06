“Lasciatemi qui e andate”, così la mamma dei bimbi sopravvissuti nella foresta è morta per salvarli A raccontare della terribile separazione dei piccoli dalla loro mamma è stato il padre dei bimbi dopo aver raccolto i loro racconti durante gli incontri in ospedale dove sono ricoverati.

A cura di Antonio Palma

“Lasciatemi qui, così avete più possibilità di salvarvi”, è lo straziante addio ai figli della mamma dei quattro bambini sopravvissuti all’incidente aereo e a quaranta giorni nella giungla amazzonica. Un gesto che la donna sapeva che le sarebbe costato la vita in quanto ferita gravemente dopo lo schianto del velivolo ma che ha fatto nella speranza di aumentare le possibilità dei piccoli di essere salvati.

A rivelare la terribile separazione dei piccoli dalla loro mamma è stato il padre di due dei bimbi dopo aver raccolto i loro racconti durante gli incontri in ospedale a Bogotà dove sono ricoverati. Manuel Ranoque, ha rivelato che sua moglie Magdalena Mucutuy, una delle vittime dell’incidente aereo, non è morta sul colpo ma era sopravvissuta allo schianto rimanendo coi suoi piccoli per quattro giorni prima di esalare l’ultimo respiro.

“Mi figlia mi ha detto che la loro madre è rimasta viva per quattro giorni e prima di morire e ha detto ai figli “Forse dovreste andare. Ragazzi, vedrete che tipo di uomo è vostro padre e vi darà lo stesso tipo di grande amore che vi ho dato io”. Da quel momento i bimbi si sono messi in viaggio trovando ripari di fortuna e procurandosi cibo e acqua per quasi sei settimane nella giungla amazzonica, soprattutto grazie alla più grande di loro che si è presa cura degli altri mettendo in atto gli insegnamenti della famiglia e della nonna, membro del gruppo indigeno Huitoto.

I piccoli Lesly, 13 anni, Soleiny, 9 anni, Tien Noriel, 4 anni, e la piccola del gruppo Cristin, di meno di un anno stavano viaggiando con la madre dal villaggio amazzonico di Araracuara a San José del Guaviare quando il loro aereo Cessna si è schiantato per un problema al motore il primo maggio scorso.

Una squadra di ricerca ha trovato l'aereo il 16 maggio in una fitta macchia della foresta pluviale e ha recuperato i corpi dei tre adulti a bordo, ma dei bambini non vi era traccia. La ricerca dei piccoli è durata circa quaranta giorni e non si è mai interrotta grazie al ritrovamento di numerosi indizi che indicavano la presenza in vita dei piccoli come un biberon, pannolini e pezzi di frutta. "I piccoli sono sopravvissuti mangiando farina di manioca e usando la loro conoscenza dei frutti della foresta pluviale. Quando l'aereo si è schiantato, hanno preso la farina dal relitto e con quella sono sopravvissuti", ha detto il prozio dei bambini.

La svolta venerdì quando un cane militare ha trovato i fratellini, disidratati e coperti di morsi di insetti ma vivi. "Ho fame, mia mamma è morta" sono state le prime parole dei quattro bambini. Ricostruendo il momento dell’incontro alla tv locale, uno dei membri della squadra di ricerca ha raccontato: "La figlia maggiore, Lesly, con la piccola in braccio, è corsa verso di me e mi ha detto: ‘Ho fame'. Uno dei due ragazzi era sdraiato. Si è alzato ed ha sussurrato: ‘Mia madre è morta'.