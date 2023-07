Lascia la scuola senza saper leggere, Chloe usa seconda chance e si laurea: “Tutti possono farcela” La giovane scozzese si è laureata con lode al termine di un percorso scolastico a dir poco tortuoso e difficilissimo, passato attraverso l’abbandono degli studi senza saper leggere e scrivere in modo corretto.

A cura di Antonio Palma

“Tutti possono farcela. Non importa quando tempo ci metti ad arrivare alla fine della corsa, l’importante è che tu ci provi”, così la 26enne scozzese Chloe McRoberts ha esortato tutti a proseguire gli studi dopo essersi laureata con lode al termine di un percorso scolastico a dir poco tortuoso e difficilissimo, passato attraverso un abbandono degli studi senza saper leggere e scrivere in modo corretto.

La giovane originaria di Ayr, nella Scozia meridionale, ha conseguito la laurea di assistente sociale presso la Glasgow Caledonian University la scorsa settimana dopo aver sfruttato una seconda occasione che le è stata concessa grazie a un progetto per il recupero scolastico finanziato dal comune e ad alcune borse di studio. Un corso di laurea non a caso ma scelto proprio per sostenere altri ragazzi e minori come lei.

La 26enne ha avuto difficoltà già nei primi anni di scuola elementare a causa di una dislessia a cui si sono aggiunti poi problemi familiari e comportamentali che infine hanno portato all’abbandono della scuola a 16 anni senza sapere leggere e scrivere in maniera corretta. "Mi sono resa conto di essere dislessica quando ero in terza elementare, poi mio ​​padre è morto, il che ha reso le cose più difficili” ha rivelato la donna alla Bbc.

Chloe ha perso il padre a causa del cancro quando aveva solo otto anni e le è stato assegnato un insegnante di sostegno poiché era considerata a rischio di fuga e suicidio. "Ho sempre avuto problemi in classe, non solo di lettura e scrittura. Il mio comportamento era piuttosto irregolare e in seguito mi è stato diagnosticato un disturbo da deficit di attenzione e iperattività” ha spiegato la donna.

Alla scuola secondaria non è cambiato molto. "Era come se le cose avessero un senso solo nella mia testa, ma produrre qualcosa semplicemente non aveva senso. Ho accumulato solo tanta frustrazione dentro di me” ha aggiunto Chloe. Sua madre ha persino lasciato il lavoro per assisterla ma alla fine la giovane si è ritirata dalla scuola senza nessun titolo.

La ragazza però dentro di sé sognava ancora un'istruzione adeguata e, grazie a un progetto portato avanti da insegnanti in pensione, ha ripreso in mano la sua carriera scolastica. Ha recuperato abbastanza per andare al college e poi iscriversi all’università dove si è laureata a pieni voti. “Ho sempre saputo di volere un'istruzione, semplicemente non ho ricevuto il sostegno di cui avevo bisogno. Venivo sempre liquidata come una cattiva ragazza. Mi ci sono voluti più di 10 anni per arrivarci ma ora sono orgogliosa di me stessa” ha concluso la ragazza.