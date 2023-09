“Lascia la mia proprietà”. “Fatti gli affari tuoi”. Uomo di 78 anni uccide 42enne negli Stati Uniti La vittima, il 42enne Brian Ford, era proprietario di un terreno vicino a quello di Edward Druzolowski e stava potando degli alberi, quando è scoppiata una lite furibonda.

A cura di Davide Falcioni

Un brutale omicidio è stato commesso negli Stati Uniti: un uomo di 78 anni ha infatti ucciso a colpi d'arma da fuoco il suo vicino di casa, "colpevole" di aver tagliato degli alberi troppo vicino al confine con la sua proprietà. È successo a DeLeon Springs, in Florida: la vittima, il 42enne Brian Ford, era proprietario di un terreno vicino a quello di Edward Druzolowski e stava potando degli alberi, quando è scoppiata una lite furibonda. Stando a quanto accertato dalla polizia il 78enne avrebbe intimato all'altro uomo di "lasciare la sua proprietà", al che Ford avrebbe risposto: "Fatti gli affari tuoi". A quel punto Druzolowski ha estratto un'arma da fuoco e l'ha puntata verso il "rivale": "Mi stai minacciando con una pistola. Mi sparerai?", ha chiesto il 42enne, avvicinandosi a pochi centimetri. Poco dopo aver terminato la frase l'anziano ha premuto il grilletto.

Druzolowski ha raccontato alle autorità che è solito portare con sé la sua inseparabile pistola, come d'altro canto fanno ogni giorno migliaia di americani dal grilletto facile. Il 78enne, tuttavia, ha spiegato di aver preso l'abitudine a inserire nel cilindro due proiettili "vuoti", da tenere come semplice "minaccia". Ha premuto il grilletto la prima volta con l'obiettivo di spaventare il 42enne, poi l'ha fatto una seconda volta ed è partito il colpo.

Immediatamente dopo la sparatoria, il figlio di Brian è corso da suo padre e ha urlato "hai appena sparato a mio padre. Hai appena sparato a mio padre". Poi ha chiamato un'ambulanza, ma per il 42enne non c'era ormai più niente da fare. Il delitto è stato il culmine di anni di tensione: il killer e la vittima non si parlavano da tempo e tra i due erano frequentissime le minacce di morte.