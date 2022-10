Lanciano zuppa contro “I Girasoli” di Van Gogh, attiviste respingono le accuse di danni alla cornice Le due attiviste del movimento ambientalista Just Stop Oil hanno respinto le accuse di danneggiamento alla cornice del quadro “I Girasoli” di Van Gogh, imbrattato con la zuppa di pomodoro nella giornata di venerdì.

A cura di Gabriella Mazzeo

Anna Holland e Phoebe Plummer hanno respinto le accuse di danneggiamento alla cornice dei "Girasoli" di Van Gogh. Le due attiviste per l'ambiente di Just Stop Oil sono state incriminate dopo aver imbrattato con del pomodoro il dipinto nella National Gallery di Londra nella giornata di venerdì 14 ottobre. La tela, fortunatamente protetta da una teca di vetro, non ha riportato alcun danno in seguito all'azione dimostrativa delle due giovani. Ad avere la peggio è stata invece la cornice, che dovrà essere restaurata.

Le due giovani, incriminate insieme a Lora Johnson, 38enne di Southwold che ha imbrattato l'insegna di New Scotland Yard, si sono dichiarate non colpevoli davanti alla Westminster Magistrates' Court. Secondo l'accusa, le due dovrebbero ripagare danni per un valore inferiore a 5.000 sterline.

Il giudice distrettuale Tan Irkam ha disposto il rilascio delle due 20enni su cauzione, ma a entrambe ha interdetto l'ingresso in gallerie o musei. Il pubblico ministero sostiene che le due attiviste abbiano agito sapendo di trovarsi davanti a un dipinto protetto da teca di vetro. Il processo è stato fissato per il 13 dicembre.

Il gruppo di ambientalisti di "Just Stop Oil" aveva organizzato una seconda protesta nei pressi di Scotland Yard, dove la 38enne Lora Johnson è stata arrestata con l'accusa di aver imbrattato e danneggiato l'edificio con della vernice. La donna si è dichiarata non colpevole ed è stata rilasciata su cauzione. Per ripulire la struttura di New Scotland Yard, sono state spese 4.750 sterline.

La donna tornerà a processo il prossimo 23 novembre. Nella giornata di venerdì sono state arrestate circa 28 persone in seguito alle proteste per l'ambiente nel centro di Londra. Tra loro, venticinque persone sono state rimandate a casa su cauzione in attesa di ulteriori indagini sui fatti.