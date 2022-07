L’aereo si schianta al suolo, prende fuoco e finisce sottosopra: vivi i 40 passeggeri a bordo L’incidente ha coinvolto un velivolo di linea della compagnia Jubba Airways a Mogadiscio, tutti gli occupanti sono sopravvissuti allo schianto.

A cura di Biagio Chiariello

Spaventoso incendente aereo a Mogadiscio, capitale della Somalia, nella serata di lunedì 18 luglio. Un velivolo è precipitato nei pressi della pista dell'aeroporto finendo sottosopra, come si vede nelle foto. Fortunatamente non sono stati segnalati decessi e tutti i passeggeri a bordo – oltre una trentina – sono stati salvati. Non è chiaro se ci siano feriti.

Il volo nazionale della compagnia aerea Jubba Airways era in rotta dalla città sudoccidentale di Baidoa verso Mogadiscio. All'atterraggio, intorno alle 11:30 ora locale, qualcosa è andato storto e l'aereo si è ribaltato. La causa dell'incidente non è ancora nota.

In alcuni video a margine dell'incidente si vede l'aereo capovolto. Una colonna di fumo nero e fiamme si è alzata nell'aria mentre i camion dei vigili si sono avvicinati alla pista e i pompieri hanno iniziato a spegnere l'incendio.

In aggiornamento