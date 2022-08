Ladro sbadato ruba una valigia ma dimentica di rimuovere l’AirTag: arrestato Un ladro seriale di valigie negli aeroporti è stato arrestato grazie agli AirTag di Apple, i dispositivi sviluppati per tenere traccia degli oggetti personali.

A cura di Davide Falcioni

Un ladro seriale di valigie negli aeroporti è stato arrestato grazie agli AirTag di Apple, i dispositivi sviluppati per tenere traccia degli oggetti personali. A farne le spese è stato un diciannovenne, che aveva rubato beni per un valore di 15 mila dollari.

A rendere nota la vicenda l’ufficio dello sceriffo della contea di Okaloosa in Florida. Secondo gli investigatori, il ragazzo si era appropriato indebitamente di una valigia, trafugando poi gioielli e altri oggetti per un valore di oltre 15 mila dollari da un altro bagaglio a Destin-Fort Walton Beach, scalo aeroportuale dove a luglio e agosto lavorava come subappaltatore di una compagnia aerea.

Un viaggiatore che aveva denunciato la scomparsa di una valigia a luglio, aveva riferito alle autorità che conteneva oltre 1.600 dollari in articoli e un AirTag, dispositivo rivelatosi fondamentale nelle indagini.

Sempre secondo l'ufficio dello sceriffo, il viaggiatore derubato aveva riferito alla polizia che l'ultima volta che l'AirTag era stato attivo era nell'area di Kathy Court nella città di Mary Esther, in Florida. Apple permette alle persone che trovano un AirTag che non è il loro di disattivarlo e impedirgli di condividere la sua posizione con il suo proprietario.

Tuttavia, quest'ultimo set di dati sulla posizione si è rivelato sufficiente per la polizia, che ha subito cominciato a cercare i dipendenti dell'aeroporto che vivevano vicino a Kathy Court. Il cerchio è stato ristretto sempre più fino a individuare il ladro e recuperare gli oggetti scomparsi. Il 19enne, hanno detto gli inquirenti, ha anche ammesso di aver frugato nella valigia della prima vittima e di aver rimosso un Apple Airtag. Rilasciato nell'aprile 2021, l'AirTag è un dispositivo che Apple descrive sul suo sito come "un modo semplicissimo per tenere traccia delle tue cose".