video suggerito

La turista USA uccisa da un elefante aveva confidato: “Questa sarà la mia ultima avventura” Gail Mattson, la donna americana di 79 anni uccisa sabato scorso dall’attacco di un elefante nel Parco Nazionale di Kafue, in Zambia, avrebbe dovuto essere al suo ultimo safari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

169 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gail Mattson, la donna americana di 79 anni uccisa sabato scorso dall'attacco di un elefante nel Parco Nazionale di Kafue, in Zambia, avrebbe dovuto essere al suo ultimo safari nella savana: così aveva infatti confidato ai suoi amici alcuni giorni prima della partenza verso il Paese africano. "Voglio vivere la mia vita fino in fondo, ma questa sarà la mia ultima avventura", aveva detto. Non poteva certo sapere che di lì a qualche giorno sarebbe stata uccisa: un elefante ha infatti inseguito e ribaltato il fuoristrada su cui viaggiava insieme ad altri cinque turisti. Gail è rimasta schiacciata, mentre i suoi compagni di viaggio sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave.

John Longabauth, un suo caro amico, ha descritto Gail come una donna energica e solare: "Avrebbe compiuto 80 anni la prossima estate e credo che avrebbe iniziato a rallentare, anche se ad essere onesto non ne sono così sicuro. Probabilmente avrebbe solo ridotto i viaggi all'altro capo del mondo". L'anziana quindi si stava godendo il suo ultimo safari nella savana africana: sabato scorso aveva affittato un ragazzo un'auto e noleggiato una guida esperta del Parco Nazionale di Kafue, in Zambia: all'improvviso, come dimostrano anche alcuni video girati a bordo del fuoristrada, un grosso elefante ha iniziato a inseguirli. Per ragioni ancora non chiare l'autista ha fermato la corsa della vettura e il pachiderma l'ha raggiunta, per poi agganciarla con le zanne e rovesciarla su un lato. Gail Mattson è rimasta schiacciata ed è morta, mentre i suoi compagni di viaggio sono fortunatamente sopravvissuti.