La sua casa viene colpita da un fulmine mentre mette in carica il telefono: 18enne muore folgorata

A cura di Ida Artiaco

Stava mettendo in carica il cellulare quando la sua casa è stata colpita da un fulmine. È morta così folgorata Radja Ferreira de Oliveira, 18enne di Santarem, nella comunità di São Francisco do Carapanari e nella regione di Eixo Forte, in Brasile. La tragedia si è verificata domenica scorsa. Come riporta la stampa locale, la ragazza è stata colpita da una scossa elettrica e ha perso i sensi mentre maneggiava il dispositivo collegato alla presa della corrente. Prima ancora che arrivassero i soccorsi, i suoi familiari le avevano prestato le prime cure e l'avevano poi trasferita al pronto soccorso, dove ne è stato dichiarato il decesso. Adilson Soares, infermiera che tra le prime ha preso in cura la giovane vittima, ha raccontato che "era già senza segni vitali quando l'abbiamo presa in carico. Il medico di turno ha confermato che era in fin di vita".

Si tratta della persona rimasta folgorata la scorsa settimana nello stato settentrionale del Parà, che conta una popolazione di 8.777.124 abitanti. Si ricordi in particolare il caso di Semeao Tavares, che era al telefono nella sua casa nel quartiere di Apolinario quando mercoledì è stato colpito da un fulmine durante un altro temporale. I medici sono riusciti a raggiungerlo mentre era ancora vivo, ma non sono stati in grado di salvarlo ed è morto per le ferite riportate. Anche il consigliere Raimundo Brito è rimasto folgorato durante lo stesso temporale e nella stessa zona della città. È riuscito a chiamare i soccorsi ed è stato portato al centro sanitario locale, dove è stato curato per le ferite riportate. Dopo la morte di Oliveira, i funzionari hanno avvertito dei rischi legati all'utilizzo di un telefono cellulare mentre è ancora in carica o di qualsiasi altro elettrodomestico in particolare durante un temporale.