La storia di una donna ucraina un anno dopo l’invasione russa: “Rivoglio la mia vita senza coprifuoco” La testimonianza a Fanpage.it di una ragazza ucraina di Kharkiv a un anno dall’invasione della Russia: “Non possiamo più uscire di casa quando vogliamo per via del coprifuoco, né fare passeggiate nella natura perché ci sono le mine. Ma purtroppo non credo che questa guerra finirà presto”.

A cura di Ida Artiaco

"Non possiamo più uscire di casa quando vogliamo, perché c'è il coprifuoco. Non possiamo più viaggiare né camminare per strada quando cala il buio".

Olexandra, nome di fantasia per motivi di privacy, è una ragazza ucraina che vive a Kharkiv, tra le città più colpite dagli attacchi russi nell'ultimo anno: era il 24 febbraio 2022 quando Putin ha annunciato l'invasione del Paese, facendo cambiare radicalmente la vita di milioni di persone.

A Fanpage.it ha raccontato la sua esperienza di tutti i giorni e i cambiamenti più significativi rispetto allo scorso anno.

Olexandra, come è cambiata la vita sua e quella della sua famiglia durante quest’anno?

"Quest'anno ogni ucraino è stato costretto a scontrarsi con danni di varia gravità: perdere la casa, i propri cari, il ritmo di vita abituale, la sicurezza finanziaria, combattere con gravi problemi psicologici, come il disturbo da stress post-traumatico e la depressione.

Allo stesso tempo tutti quelli con cui ho parlato hanno avuto quasi una capacità da supereroi nell'adattarsi alla nuova normalità, con il desiderio di aiutare tutti. Facciamo più volontariato, lavoriamo anche sotto gli attacchi quotidiani, apprezziamo le piccole cose, siamo più vicini gli uni agli altri, perché tutti abbiamo vissuto la stessa cosa. Abbiamo un enorme senso di unità nella nostra società".

Può farci qualche esempio pratico di cose che prima della guerra potevate fare tranquillamente e che ora sono diventate un ricordo?

"Tre cose mi vengono subito in mente: poter uscire di casa quando si vuole (abbiamo il coprifuoco dal primo giorno, ora è dalle 23:00 alle 05:00 a Kharkiv), poter lasciare il Paese facilmente (gli uomini non possono lasciare il paese e le donne e i bambini viaggiano via terra, il che richiede molto tempo), e poter avere la luce dei lampioni di notte (fa buio molto presto in inverno, ma non possiamo usare le luci in strada). Nel complesso si possono svolgere tutte le normali attività: andare al centro commerciale, in palestra, al ristorante, passeggiare nel parco ecc., ma ci si deve assicurare di essere al sicuro durante gli allarmi aerei".

Cosa le manca di più della sua vita precedente all’invasione russa?

"La vita che avevamo prima, senza allarmi aerei e attacchi missilistici occasionali, capacità di andare nella natura senza pericolo di calpestare le mine (ci è vietato visitare la maggior parte delle foreste e dei laghi nella regione di Kharkiv a causa dell'elevata quantità di mine lasciate lì dopo l'occupazione), inoltre sarebbe bello viaggiare liberamente e godersi le notti di fine estate all'aperto".

Come state vivendo questo inverno, il primo alle prese con la guerra?

"Come ho detto prima, la nostra gente è stata bravissima ad adattarsi rapidamente a questi eventi orribili. Il governo ha aperto punti in tutto il paese dove è possibile ricaricare facilmente il telefono, ottenere una connessione Internet e mobile, riscaldarsi o chiedere aiuto.

Tutte le aziende, a partire dalle panetterie locali e finendo con enormi centri commerciali, hanno generatori di corrente in modo da poter acquistare qualsiasi necessità in qualsiasi momento. Tutti hanno candele e power bank a casa. Le persone che lavorano per riparare le nostre infrastrutture critiche sono fondamentalmente degli eroi, perché riescono a riportare le nostre vite alla normalità in tempi molto brevi dopo ogni attacco".

Ha fiducia che questa guerra finirà a breve? Quale la sua percezione?

"Purtroppo non credo che questa guerra finirà presto. L'unica persona che poteva porre fine a tutto questo, Putin, ha avuto la possibilità di farlo per tutto l'anno scorso, ma ha deciso di non farlo. La sua ambizione e dedizione ad avere un posto importante per se stesso nelle pagine della storia russa sono molto più preziose per lui delle vite e del benessere dei suoi stessi cittadini, per non parlare delle vite della gente del paese che cerca di distruggere quotidianamente.

Qualsiasi negoziato con i russi è il loro modo per risparmiare tempo e prepararsi per il prossimo attacco (abbiamo appreso le loro tattiche dal 2014), quindi l'unico modo per fermare la guerra è che gli ucraini combattano fino alla fine e che il mondo sostenga l'Ucraina con l'aiuto militare durante questo periodo".