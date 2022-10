La storia del quadro esposto sottosopra per 42 anni ma che non sarà girato nel verso giusto Oggetto della singolare svista è “New York City 1”, quadro astratto di Piet Mondrian del 1941. Nonostante la scoperta, però, il museo ha deciso che lascerà il quadro nell’attuale posizione.

A cura di Antonio Palma

Quando arrivò al museo per la prima volta nel 1980 nessuno si accorse dell'errore e così l'opera da allora è rimasta in bella mostra ma capovolta sotto sopra rispetto alle intenzioni dell'autore. Il caso arriva dal museo di Dusseldorf, in Germania, dove dopo 42 anni ad accorgersi dell'errore sul quadro astratto di Piet Mondrian è stata Susanne Meyer-Büser che stava curando la mostra "Mondrian. Evolution" in occasione dei 150 anni dalla nascita del pittore olandese fondatore del ‘neoplasticismo',

Oggetto della singolare svista è "New York City 1", quadro del 1941 composto da strisce adesive orizzontali e verticali rosse, gialle e blu, approdato al museo tedesco nel 1980. Secondo la curatrice, nessuno in tutto questo tempo si è accorto che l'artista aveva messo le strisce più dense sul bordo superiore mentre al museo è sempre apparso sottosopra.

La scoperta è avvenuta quasi per caso quando la curatrice nell'allestire la mostra si è imbattuta in una vecchissima foto dell'opera mentre era ancora nello studio di Mondrian, poco dopo la sua morte, e dove appare appunto sul cavalletto al contrario rispetto all'esposizione attuale.

Leggi anche Ucciso per uno scambio di persona durante il suo matrimonio. Sposa fugge col vestito sporco di sangue

La storica dell'arte quindi ha cercato altre prove a sostegno della sua tesi scoprendo che in effetti anche il dipinto a olio, quasi ‘gemello dell'opera' di Mondrian, esposto al Centre Pompidou di Parigi è ruotato di 180 gradi rispetto a come"New York City 1″ è esposto al museo tedesco.

Nonostante la scoperta, però, il museo ha deciso che lascerà il quadro nell'attuale posizione con cui peraltro era stato inserito già nel Catalogo ragionato della Galleria decenni fa. Come ha confermato anche la curatrice, infatti, l'errore non c'è stato a Düsseldorf: L'opera è stata ruotata di 180 gradi poco dopo la morte di Mondrian nel 1944e così è arrivata al museo.

Ad ogni modo cambiare ora sarebbe controproducente, principalmente per il rischio di rovinare l'opera. Per anni infatti le strisce adesive sono state appese in una direzione, girarle potrebbe essere fatale.